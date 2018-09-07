2018-09-07T12:58:38+03:00
Общество

Велодорожка из Купчина в центр появится до ноября

Еще одна пройдет по югу города, от «Московской» до Сортировочной
Анна ПОСЛЯНОВА
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К концу года протяженность всех велодорожек города дойдет до 115 километровК концу года протяженность всех велодорожек города дойдет до 115 километровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу четыре конкурса на обустройство велосипедных дорожек объявил Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. До 1 ноября для любителей крутить педали проложат путь от Купчина до «Волковской», а также начнут строить трассу в районе «Московской».

Два двухсторонних веломаршрута разбили на четыре госконтракта и пятнадцать участков. Речь идет о дорожке на Бухарестской улице от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта, которая обойдется в 38 с лишним миллионов рублей, а также трассе, которая пройдет по проспекту Юрия Гагарина, Типанова и Славы до Софийской: пока собираются построить лишь участок на Гагарина, на него потратят свыше четырнадцати миллионов. По ходу движения запланировали велопарковки.

Красные участки появятся до ноября, зеленые - до конца года Фото: Яндекс.Карты

Красные участки появятся до ноября, зеленые - до конца годаФото: Яндекс.Карты

Завершить «южный» маршрут целиком собираются до конца года, уже в рамках других госзаказов. Вообще в этом году запланировали шесть новых маршрутов протяженностью около 34 километров. Помимо трасс на Бухарестской и от Гагарина до Софийской, это дорожки по набережным Фонтанки (Гороховая – Старо-Петергофский) и Карповки (Медиков – Чкаловский), от Морского проспекта до парка Трехсотлетия Петербурга, от проспекта Культуры через Харченко до Кантемировской.

Часть маршрута в парк Трехсотлетия – на Яхтенной от Приморского до Савушкина – уже готова. До середины октября обещают этот маршрут доделать, а также открыть всю трассу на Карповке.

– В итоге на конец года мы достигнем показателя протяженности веломаршрутов в 115 километров, который определен программой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», – отмечают в центре.

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