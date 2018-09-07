На Крестовском острове прошел праздник знаний и здоровья

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-07T14:06:49+03:00

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В этом году День знаний, 1 сентября, - один из самых любимых и популярных в нашей стране праздников - пришелся на субботу. Поэтому во многих школах ребята сели за парты только в понедельник. Но организованный «Комсомольской правдой в СПб», можно сказать, уже традиционный праздник в Приморском парке Победы состоялся именно в День знаний.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ…

Его программа была обширна: конкурсы, соревнования, выступления артистов. Однако большинству гостей больше всего, наверное, запомнилась зарядка, которую проводил чемпион Петербурга по кикбоксингу и смешанным единоборствам Сергей Романов.

- Руки вверх, вниз, приседаем, вращаем головой, - командовал со сцены чемпион. Ребятишки охотно выполняли упражнения.

Некоторым Сергей предложил помериться силами на сцене. Образовалось несколько пар, одну из которых составили девочки. Зрители бурно реагировали на эти схватки.

После завершения зарядки Сергей вручил самому активному участнику спортивной части праздника сертификат в батутный центр Skylife. Это новый спортивно- развлекательный центр, который включает в себя семь спортивных акробатических батутов, двенадцать батутов начального уровня, восьмиметровую батутную дорожку и многое другое!

- Занятия с детьми - мое хобби. Я занимаюсь с ребятишками в свободное от тренировок время, - рассказал Сергей корреспонденту «Комсомолки». - Хочу привить им любовь к спорту, хочу, чтобы они росли сильными и здоровыми.

Юный гость праздника хочет стать таким же сильным, как Сергей Романов.Фото: Андрей ГАШЕВ

Зарядка была не единственным спортивным мероприятием на красочном празднике. Сюда же можно отнести конкурс «Собери портфель», призы для которого предоставила компания Erich Krause - знаменитый производитель канцелярских товаров.

Перед началом соревнования ведущий поделил юных участников на две команды, по пять человек в каждой. Дети сами выбрали названия - «Звезды» и «Якорь». На сцене стояло два стула, на которых лежали канцелярские принадлежности: ручки, набор фломастеров, набор цветных карандашей, краски, пластилин, мелки, тетради и рюкзаки. По сигналу ведущего первый участник каждой команды бежал к стулу, бросал один из предметов в портфель и возвращался обратно.

Капитанам вручили собранные портфели, другим участникам - подарки и дипломы.

ЧТО ТАКОЕ НОМОФОБИЯ?

В программе праздника были и конкурсы, где нужно проявлять знания и эрудицию. Например, викторина с довольно сложными вопросами, среди которых: «Сколько лет старейшему храму на земле?», «Сколько в среднем четырехлетний ребенок задает в день вопросов?», «Сколько миллионов оттенков способен различать человеческий глаз?», «Номофобия - это страх отсутствия чего?». Причем лишь последний вопрос вызвал серьезное затруднение у участников. (Номофобия - появившаяся недавно фобия: страх остаться без мобильного телефона или компьютера.) Каждый, кто правильно отвечал на вопросы, получал лимонад от компании «Веселый водовоз» - поставщика вкусной воды, а также пачку печенья Tuc.

Tuc - один из самых быстрорастущих брендов в компании «Мон’дэлис Русь», лидер рынка в сегменте соленого печенья в России. Качество продукта подтверждается призами: Крекер Тuc - двукратный победитель «Контрольной закупки», серебряный медалист Международного смотра качества кондитерских изделий.

Свою эрудицию могли продемонстрировать и родители. Для них проводилась викторина «Школьная программа». Любопытно, что здесь вопросы были гораздо проще: «Какая страна вторая по величине в мире?», «На каком языке разговаривают в Бразилии?», «Какой самый первый элемент таблицы Менделеева?», «Какое отчество было у композитора Михаила Глинки?».

Те мамы и папы, которые правильно отвечали на вопросы, получали пачку печенья «Посиделкино».

Участники конкурса «Собери портфель» и викторины «Школьная программа».Фото: Андрей ГАШЕВ

МОРСКАЯ ФИГУРА НА МЕСТЕ ЗАМРИ!

Ну какой праздник без веселых конкурсов?! Еще бабушки и дедушки нынешних первоклассников играли в игру «Морская фигура». Один из участников кричал: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура на месте замри». Остальные изображали медузу, акулу, краба. Конкурс под названием «Морская фигура» проходил и на празднике в Приморском парке Победы. Участвовали преимущественно девушки. Все «морские фигуры» получили призы от компании «Европром» - петербургского производителя имитированной икры и вкусных рыбных паштетов.

Компания «Европром»

Другой веселый конкурс назывался «Строгий учитель». На сцену поднялись десять ребятишек. Ведущий, изображавший учителя, стоял лицом к зрителям и спиной к участникам. Звучала музыка. Как только она прекращалась, «учитель» поворачивался к ребятам, которые должны были стоять ровно и не смеяться. Тот, кого «учителю» удавалось рассмешить, уходил со сцены. И так до тех пор, пока не оставался один человек.

Участники конкурса «Собери портфель» и викторины «Школьная программа».Фото: Андрей ГАШЕВ

Свой конкурс провела и торговая марка «Слобода» - известный производитель майонеза, кетчупа, йогуртов и других молочных продуктов. Вопросы, естественно, касались продовольствия: «Главный ингредиент йогурта?», «Главный ингредиент кетчупа?», «Главный ингредиент майонеза?», «Главный ингредиент подсолнечного масла?». Призами были продуктовые корзины торговой марки «Слобода».

Торговая марка «Слобода».

Также гости праздника могли проверить свои силы в квесте на площадке ТМ «Слобода», выполнить все задания и получить приз!

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Гостей праздника веселили и развлекали артисты. Санкт-Петербургский государственный клоун-мим-театр «МимИГРАнты» продемонстрировал представление «Тайна острова сокровищ». Увлекательное действие. В какой-то момент к нему подключились и зрители: они образовали две группы, которые перетягивали канат. Знаменитые лицедеи показали отрывок из спектакля Old School («Старая школа»). Выступали участники первой в Петербурге школы джаза и мюзикла J&M School. Это образовательный проект, позволяющий выйти на профессиональную сцену артистам мюзикла и джазовым вокалистам. Песни в исполнении девушек никого не оставили равнодушным.

Воспитанники эстрадно-танцевальной студии «Каскад», созданной в школе № 641 Невского района, показали китайский танец. Вслед за ними на сцену вышли участники другого танцевального коллектива - «Аллегро», который образован в гимназии № 628 Красногвардейского района. «Аллегро» - многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по современным и эстрадным танцам.

Кстати, участники танцевальных конкурсов, которые тоже проводились на празднике, могли в качестве приза получить серти- фикат на занятия в школе джаза. В первом из них участвовали восемь человек. Каждый получал задание исполнить танец: «Получил первую двойку», «Получил первую пятерку», «Ученик, который пытается списать», «Ученик стоит у доски и не знает ответ» и т. д. Зрители веселились от души. Было весело и во время другого танцевального конкурса, который назывался «Учебный день». На сцене тоже восемь участников. Каждый по очереди показывал, что он делает во время учебного дня: проснулся, умылся, почистил зубы, позавтракал. Ведущий комментировал, зрители угадывали. Думается, все, кто побывал на этом празднике, начали новый учебный год в хорошем настроении.

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