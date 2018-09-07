«Отравители» Скрипалей получали британские визы в Петербурге как бизнесмены

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-07T16:05:21+03:00

Александр Петров и Руслан Боширов заявляли, что едут в Англию по делам

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Громкое дело об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, живущих ныне в английском городке Солсбери, обрастает новыми подробностями.

Местная пресса уверяет, что возможные виновники инцидента – «российские спецагенты», въехали на Туманный Альбион под видом крупных бизнесменов.

- Александр Петров и Руслан Боширов в своих анкетах написали, что занимаются международной торговлей. Документы они подавали через визовый центр в Петербурге, - пишет The Telegraph.

По словам информатора британской газеты, оба подозреваемых предоставили абсолютно «чистые» документы, а также выписки со счетов, на которых находились крупные суммы в валюте, поэтому никаких сомнений у сотрудников посольства, оформляющих визы, они не вызвали.

Учитывая, что разрешения на въезд в Великобританию россиянам всегда выдают с большим «скрипом», ни у кого из дипмиссии не возникло подозрений относительно того, что под видом солидных бизнесменов в страну могут попасть «агенты ГРУ».

Напомним, что британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены сидящими на уличной скамейке в бессознательном состоянии в городке Солсбери, где проживали долгое время. В тяжелом состоянии обоих госпитализировали в клинику. Инцидент произошел 4 марта 2018 года. Позднее британские власти заявили, что отца и дочь отравили неким нейропаралитическим газом. По данному факту было заведено дело.

Западные страны обвинили Москву в попытке ликвидации бывшего офицера разведки и выслали несколько десятков российских дипломатов. Кремль ответил тем же.

5 сентября 2018 года, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их «агентами ГРУ».

Российская сторона, в свою очередь, обвинения отрицает и заявляет, что Лондон не только делает голословные утверждения, но и не делится материалами расследования дела об отравлении Скрипалей.

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