Петербуржцы еще могут проголосовать за надежного застройщика

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-07T16:23:33+03:00

Голосование за лучших в сфере недвижимости проходит в несколько этапов. Фото предоставлено Комиссией по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО.

30 сентября голосование в рамках XI конкурса «Доверие потребителя» по выбору риэлторского агентства, строительной компании, ипотечного банка и построенных жилых комплексов будет остановлено

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«Доверие потребителя» - общественный независимый конкурс на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где в выборе победителей принимают участие сами потребители.

Конкурс проходит с 2008 года по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победители в номинациях выбираются в три этапа. Первый этап, интернет голосование, проходит на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru по единым спискам и правилам: 1 ip – адрес – 1 компания –1 голос.

30 сентября голосование будет остановлено, голоса суммированы. Затем финалистов ждут интерактивное голосование на крупнейших специализированных выставках Жилищный проек т и Ярмарка недвижимости, проверки «тайных покупателей», объезды жилых комплексов, презентации на экспертном голосовании и само экспертное голосование.

Лучших в номинациях будут выбирать по сумме качественных и количественных показателей, в том числе с учетом обращений потребителей за помощью в защите своих прав в Комиссию по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО .

Чествовать победителей в номинациях будут 14 декабря на торжественной церемонии, которая в 2018 году пройдет в Планетарии.

Реестры участников XI конкурса «Доверие потребителя» в номинациях 2018 года сформированы оргкомитетом на основе списков общественных объединений, СРО, собственной информации и самостоятельно поданных заявок.

КСТАТИ

Конкурс по правилам

На потребительское голосование в 2018 году представлено 153 участника, из них 52 – это построенные в 2016-2017 годах жилые комплексы в четырех классах.

Срок работы компании на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области должен составлять не менее 5-ти лет. Компания-застройщик должна привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов в соответствии с 214-ФЗ (по договорам участия в долевом строительстве, по схеме ЖСК/ЖНК или с применением жилищных сертификатов); либо продавать квартиры уже после ввода дома в эксплуатацию. Компания не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации или банкротства, строящиеся его жилые дома не должны входить в списки «проблемных».

К участию в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса» допускаются жилые комплексы, завершенные строительством в 2016-2017 годах. Заявку на участие в номинации может подать девелопер/застройщик данного объекта. Для участия в конкурсе один девелопер/застройщик может представить только по одному жилому комплексу в каждой номинации.

Голосование по выбору лучшего риэлторского агентства, строительной компании, ипотечного банка и построенных жилых комплексов в четырех классах доступно по ссылке http://doveriekonkurs.ru/features/rrrrr/29-zhiloj-kompleks-klassa-standartnoe-zhile-i-komfort-klassa-v-leningradskoj-oblasti.html