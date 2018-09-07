Петербуржцы еще могут проголосовать за надежного застройщика
«Доверие потребителя» - общественный независимый конкурс на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где в выборе победителей принимают участие сами потребители.
Конкурс проходит с 2008 года по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Победители в номинациях выбираются в три этапа. Первый этап, интернет голосование, проходит на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru по единым спискам и правилам: 1 ip – адрес – 1 компания –1 голос.
30 сентября голосование будет остановлено, голоса суммированы. Затем финалистов ждут интерактивное голосование на крупнейших специализированных выставках Жилищный проек т и Ярмарка недвижимости, проверки «тайных покупателей», объезды жилых комплексов, презентации на экспертном голосовании и само экспертное голосование.
Лучших в номинациях будут выбирать по сумме качественных и количественных показателей, в том числе с учетом обращений потребителей за помощью в защите своих прав в Комиссию по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО .
Чествовать победителей в номинациях будут 14 декабря на торжественной церемонии, которая в 2018 году пройдет в Планетарии.
Реестры участников XI конкурса «Доверие потребителя» в номинациях 2018 года сформированы оргкомитетом на основе списков общественных объединений, СРО, собственной информации и самостоятельно поданных заявок.
КСТАТИ
Конкурс по правилам
На потребительское голосование в 2018 году представлено 153 участника, из них 52 – это построенные в 2016-2017 годах жилые комплексы в четырех классах.
Срок работы компании на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области должен составлять не менее 5-ти лет. Компания-застройщик должна привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов в соответствии с 214-ФЗ (по договорам участия в долевом строительстве, по схеме ЖСК/ЖНК или с применением жилищных сертификатов); либо продавать квартиры уже после ввода дома в эксплуатацию. Компания не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации или банкротства, строящиеся его жилые дома не должны входить в списки «проблемных».
К участию в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса» допускаются жилые комплексы, завершенные строительством в 2016-2017 годах. Заявку на участие в номинации может подать девелопер/застройщик данного объекта. Для участия в конкурсе один девелопер/застройщик может представить только по одному жилому комплексу в каждой номинации.
Голосование по выбору лучшего риэлторского агентства, строительной компании, ипотечного банка и построенных жилых комплексов в четырех классах доступно по ссылке http://doveriekonkurs.ru/features/rrrrr/29-zhiloj-kompleks-klassa-standartnoe-zhile-i-komfort-klassa-v-leningradskoj-oblasti.html