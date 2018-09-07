«Из меня получился бы неплохой физик»: Сергей Шнуров побывал в своей родной школе в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-07T17:13:09+03:00

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Начало учебного года в петербургской школе № 564 детишки запомнят надолго. Ведь в этот день к ним на праздник пожаловал сам Сергей Шнуров. А все потому, что он сам тридцать лет назад окончил именно это учебное заведение в Адмиралтейском районе. Учился Шнуров в архитектурном классе, и, как он позже признался, почти все его одноклассники стали архитекторами, и один он - музыкантом. Об этом и многом другом Шнуров рассказал школьникам во время открытого урока.

- Какое место занимает в вашей жизни образование? - поинтересовались дети.

- Образование - это то, что формирует наше мировоззрение. Если вы обладаете культурным багажом размером с барсетку, то и мир такой же маленький. Если бы мне предложили провести какой-нибудь урок, то я выбрал бы культурологию в широком смысле этого слова. Обязательно бы поставил кому-нибудь двойку и выгнал из класса.

- Какие учителя вам нравились?

- Я ценил разговоры с учителями после уроков. Я помню, как Нина Лионовна твердила: «Хватит быть таким, ты же другой». Еще мне говорили: «А вот ты, Сергей, аттестат не получишь», а я получил!

- Сергей, в школе вы занимали второе место на городских олимпиадах по физике, да и с математикой у вас было неплохо. Не жалеете, что стали заниматься музыкой?

- Из меня бы получился неплохой физик. Мне тогда не пришлось бы вести свой Инстаграм, потому что физик не публичный человек. Мне легко быть публичным - я - гуманист.

- У Макаревича есть в песне такие строки: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», а вы как считаете, надо быть гибким?

- Тот, кто не идет на компромиссы, сидит в тюрьме.

- Как жить, чтобы было интересно?

- Прежде всего, интересоваться. Если погасает любознательность, человек угасает. Вы знаете, что такое наркотики? Так вот книжки - это намного лучше! Это то, что помогает нам вырваться из действительности, а потом вернуться обратно. Читайте!

- Какие у вас взаимоотношения со спортом?

- Я занимался легкой атлетикой и бегал в свое время за сборную Ленинграда. И скажу одно - спорт вреден, полезна только физкультура! Сейчас я стараюсь бегать каждый день по пять километров. Но если бы я пил столько, сколько пьют герои моих песен, я бы вряд ли смог это сделать.

СПРАВКА "КП"

Сергей Шнуров учился в общеобразовательной школе № 564, занимался 4 года в театральном классе, обучался игре на скрипке и фортепиано, затем поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, и, не закончив его, перешел в Реставрационный лицей. Специальность после выпуска - реставратор произведений из дерева 4-го разряда. Но это еще не все. За плечами Сергея обучение в религиозно-философском институте при духовной академии. У него не было стремления стать священником. Парень учился на теолога, но продлилось это всего три года. Пришлось уйти, чтобы зарабатывать деньги и кормить семью - к этому времени у Сергея уже родился первый ребенок. Как говорит лидер «Ленинграда»: «древнегреческий язык и Ветхий Завет совсем никак не соотносились с деньгами».