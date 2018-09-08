«То, что мы выжили – чудо!»: в Петербурге вспоминают дни блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-08T19:35:28+03:00

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8 сентября – поистине ужасная дата в истории Санкт-Петербурга. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч ленинградцев. 872 дня жители города находились практически без еды, под регулярными бомбежками и обстрелами. И сегодня, спустя 77 лет, петербуржцы помнят эту страшную дату и вновь чтут память погибших.

На Марсовом поле сегодня многолюдно. Тысячи петербуржцев пришли сюда, чтобы почтить память умерших в блокаду. Они прошли маршем до Дворцовой площади и еще раз вспомнили рассказы тех, кто смог пережить страшные годы войны.

Когда началась блокада, Герман Романов был еще годовалым младенцемФото: Олег ЗОЛОТО

На марш пришли и блокадники. Один из них – Герман Романов. Когда началась блокада он был еще годовалым младенцем. Поэтому не помнит всех ужасов войны. Но именно она разлучила его с семьей на долгие 25 лет!

- В 1942 году от голода умер мой отец, а мать и четверых братьев и сестер эвакуировали, - рассказывает Герман Семенович.- Я болел, поэтому меня оставили здесь, на попечение тети. Когда подкормили – отправили в эвакуацию, в Канск. Уже после войны меня искали, но матери сказали, мол, умер твой сын.

Вырос мальчик в детском доме. Уже потом, выучившись и заведя свою семью он смог найти родных.

Долго может говорить о блокаде и Владимир Галактионов. Он – ровесник войны и первые детские воспоминания связаны с оккупированным Ленинградом. Помнит голод, помнит смерти… помнит, как старший брат закрывал ему глаза, чтобы тот не смотрел на мертвых, умерших прямо на улицах города.

Владимир Георгиевич пережил всю блокаду вместе с роднымиФото: Олег ЗОЛОТО

- То, что мы выжили – это просто чудо! – восклицает Владимир Георгиевич. – Сегодня я был на Пискаревском кладбище, на могиле своих бабушек. Ведь именно им я обязан своей жизнью. Они обе отдавали мне половину своего скудного пайка. Обе умерли в блокаду. Каждый раз я молюсь за них.

Владимир Георгиевич пережил всю блокаду вместе с родными. Он не может забыть, как стоял в километровых очередях со старшим братом Михаилом. И как 13-летний Миша тащил его на себе, чтобы получить паек. Спустя год подростка наградят медалью за «Оборону Ленинграда», а он еще долго будет с ужасом вспоминать годы войны.

Со слезами на глазах говорит о войне блокадница Надежда Киселева. В одной руке она держит цветы, другой вытирает слезы белым платком. Пятилетней девочкой она встретила блокаду вместе с мамой и отцом. Семье предлагали эвакуацию, но Киселевыми не стали покидать родной город.

Со слезами на глазах говорит о войне блокадница Надежда КиселеваФото: Олег ЗОЛОТО

- Хорошо помню, как мама кутала меня в платки, сажала на санки и мы зимой ранним утром ехали за пайком. 125 грамм хлеба… Как ходили за керосином для лампы. И дыры на крыше, в которую попал снаряд. Войну не забыть никогда, - рассказывает Надежда Борисовна

Приходит на шествие она каждый год. Говорит, это день памяти. Возможность, сказать спасибо тем, кто положил жизнь на алтарь победы.