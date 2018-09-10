Учебный год в «Северной долине» начался со спортивных состязаний

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-10T11:13:36+03:00

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Добрая традиция

Каждая семья отмечает День знаний по-своему. Одни после торжественной линейки в школе отправляются в кафе, другие едут на природу, кто-то идет гулять по городу. А

жители комплекса «Северная долина» решили отметить этот праздник спортивными победами.

Провести праздничную спартакиаду и приурочить ее к началу учебного года решила компания «Главстрой-Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб». Застройщик регулярно устраивает для жителей своего комплекса интересные мероприятия, а люди – с нетерпением их ждут. На этот раз поучаствовать в грандиозном спортивном празднике на стадионе школы № 482 пришло более четырех тысяч гостей и участников самых разных возрастов.

Спорт – на выбор

После того, как прозвучали торжественные слова и пожелания детям успехов в учебе, началось настоящее веселье. Сначала школьники продемонстрировали свою спортивную подготовку во время эстафеты. Но эстафеты не обычной – бежать наперегонки ребятам пришлось по специальной интерактивной площадке с препятствиями. Также юные спортсмены приняли участие в турнире по мини-футболу. Команды ФК «Атлетик» и команда школы № 482 провели матчи на кубок от компании «Главстрой – Санкт-Петербург».

Для любителей спорта и всего нового и интересного прошли увлекательные мастер-классы клубов Solo и Pride по художественной гимнастике и тхэквондо. За активность, ловкость и смелость, а самое главное – за интерес к спорту в финале занятий дети получили памятные сувениры. А взрослые – бурные аплодисменты маленьких спортсменов.

Время для веселья

Не остались без внимания и те гости праздника, кто хотел просто отдохнуть. Для них учащиеся школы, воспитанники сети спортивных клубов «Спорт Индустрия» и приглашенные артисты представили концертные номера. А ведущий программы провел занимательные конкурсы с призами от «Главстрой – Санкт-Петербург».

Детей и взрослых развлекали аниматоры в костюмах мультипликационных героев и музыкальная группа «ЛенТвист», которая исполнила хиты прошлых лет и современные песни. На память о событии у родителей и ребят остались фото, которые можно было сделать в волшебной фотобудке. Многие семьи, получив снимки, решили дома составить особый фотоколлаж – День знаний и спорта.

Продолжились торжества большим красочным танцевальным флэш-мобом на футбольном поле школы № 482, собравшем более двухсот участников. Закончился праздник запуском в небо красочных воздушных шаров и каждый школьник в этот миг мог загадать свое самое заветное желание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»:

- Для нас, как управляющей компании ЖК «Северная долина», в число приоритетных задач входит не только качественное обслуживание построенных домов, но и активная работа по развитию благоприятной социально-культурной среды. Сегодняшний праздник показал, насколько такие мероприятия востребованы жителями. Поэтому в будущем мы планируем способствовать проведению как можно большего количества интересных спортивных, образовательных и просветительских событий. Они не только сделают жизнь в «Северной долине» ярче и разнообразнее, но и буду по-настоящему полезны.

НАША СПРАВКА

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» – один из крупнейших российских девелоперов. Основана в 2006 году. Основное направление деятельности – комплексное развитие городских территорий. Выполняет функции заказчика, застройщика, генерального подрядчика, девелопера, инвестора. В земельном банке компании – более 700 га. Общая площадь жилья, планируемого к постройке, – около 5 млн кв. м. Объем инвестиций в заявленные проекты – свыше 300 млрд рублей. Является одним из крупнейших застройщиков Северо-Западного федерального округа.

Среди ключевых девелоперских проектов: жилые комплексы «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360».