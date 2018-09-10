2018-09-10T13:36:36+03:00
Политика

Выборы 9 сентября 2018 в Ленинградской области: В Волошове и Колтушах выбрали депутатов

В Волошове и Колтушах Ленинградской области 9 сентября 2018 года прошли муниципальные выборы
Анна ПОСЛЯНОВА
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В муниципальных выборах в Ленобласти 9 сентября участвовало 5 040 избирателейВ муниципальных выборах в Ленобласти 9 сентября участвовало 5 040 избирателейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 9 сентября 2018 года, в Волошовском сельском поселении Лужского района и Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области прошли муниципальные выборы. За весь день зафиксировали только две заявки о нарушениях, обе ситуации разрешили миром.

В Колтушах должны были заместить пятнадцать мандатов трех избирательных округов. Активность избирателей составила 25,18 процента, то есть до участков дошли 4 630 человек. По итогам подсчета голосов в совет депутатов попали:

- Эдуард Чирко (1 747 голосов), самовыдвижение;

- Андрей Андрусишин (1 466), самовыдвижение;

- Геннадий Бакиев (1 356), партия «Единая Россия»;

- Нина Подулова (1 287), «Единая Россия»;

- Наталья Рыжакова (1 207), самовыдвижение;

- Галина Белоусова (1 184), «Единая Россия»;

- Тамара Платонова (1 171), «Единая Россия»;

- Ирина Коржова (1 124), самовыдвижение;

- Оксана Шарга (1 121), «Единая Россия»;

- Дмитрий Подболотов (1 106), «Единая Россия»;

- Владимир Денисов (526), «Единая Россия»;

- Игорь Доценко (466), «Единая Россия»;

- Татьяна Мартиросян (459), ЛДПР;

- Роман Слинчак (431), «Единая Россия»;

- Игорь Соловьев (369), «Единая Россия».

В Волошове, где живет около полутора тысяч человек, явка составила 40,39 процента: в голосовании приняли участие 410 граждан. Досрочно формировали совет из десяти депутатов одного округа. В него вошли:

- Николай Дюба (310), «Единая Россия»;

- Галина Тирон (283), самовыдвижение;

- Александр Богданов (280), «Единая Россия»;

- Ирина Смирнова (268), «Единая Россия»;

- Ольга Кирилловых (259), «Единая Россия»;

- Сергей Сердюк (253), «Единая Россия»;

- Ольга Харева (251), «Единая Россия»;

- Игорь Тимофеев (238), ЛДПР;

- Анастасия Самурова (214), самовыдвижение;

- Валентина Иванова (204), «Единая Россия».

СПРАВКА «КП»:

Выборы в Ленобласти проходили по мажоритарной системе. Каждый избиратель мог отдать в каждом округе число голосов, равное количеству замещаемых мандатов. То есть в Колтушах избиратель распределял между кандидатами максимум пятнадцать «баллов» (три раза по пять), в Волошове – десять.

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