2018-09-10T18:18:04+03:00
Общество

Петербург стал самым популярным городом страны на осенние уик-энды

В тройку лидеров на сентябрь и октябрь для российских туристов вошли также Сочи и Ялта
Полина ЖУКОВА
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Самым популярным городом на осенние выходные для российских туристов стал Петербург.Самым популярным городом на осенние выходные для российских туристов стал Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Осенью Северная столица не менее популярна для туристов, чем летом. И не только для иностранцев. Наши соотечественники активно строят планы, чтобы провести выходные в городе на Неве. Среди самых популярных городов России для поездок на сентябрьские и октябрьские уик-энды Петербург стал беспрекословным лидером. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.

Культурная столица обогнала в рейтинге даже курорты Сочи и Ялту, которые соответственно занимают второе и третье места. В топ-10 самых популярных городов на выходные первых двух осенних месяцев вошли также Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна. Готовясь к путешествиям на родине, российские туристы больше всего бронируют гостинцы, отели и квартиры именно в этих городах.

В среднем семья за проживание в сутки в Петербурге потратит осенью 2,7 тысяч рублей. Цена эта, правда, не из дешевых. Столько же тратят туристы и в Ялте. Дороже только в Москве – 2,9 тысяч рублей в сутки за жилье. В Сочи россияне на осенние выходные забронировали отели в среднем на 2,5 тысячи рублей за 24 часа. Дешевле всего жилье из десятки популярных городов в Петрозаводске – 2,2 тысячи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аналитики другого сервиса – kupibilet.ru – узнали, куда чаще всего летали сами петербуржцы прошедшим летом. Речь идет о самостоятельных путешествиях регулярными рейсами, а не о туристических пакетах с чартерами. Оказалось, что больше, чем три четверти рейтинга популярных направлений летом составили внутренние перелеты. В десятку городов, куда чаще всего за июнь, июль и август улетали из Петербурга, вошли Москва, Калининград, Симферополь, Уфа, Самара, Минеральные воды, Сочи, Мурманск, Краснодар и Пермь.

– Довольно большая доля соотечественников предпочитают зарубежным побережьям Черное море, многие используют летние отпуска, чтобы навестить родственников в других уголках страны. Кроме того, определенная часть трафика – это перелеты рабочего характера, – сообщили специалисты онлайн-тревел агентства Купибилет.

Что касается международных перелетов, то наибольшую популярность у самостоятельных путешественников из Петербурга завоевали за прошедшее лето Кишинев, Берлин, Ташкент, Прага, Стамбул и Бургас.

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