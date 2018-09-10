В Петербурге будут судить последнего участника убийства антифашиста Тимура Качаравы

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-10T19:05:24+03:00

Скинхеды зарезали студента у площади Восстания двенадцать лет назад

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Двенадцать лет следователи Петербурга искали организатора убийства Тимура Качаравы – студента философского факультета СПбГУ и активного участника антифашистского движения. Когда 13 ноября 2005-го у площади Восстания молодого человека зарезали скинхеды, ему было только двадцать.

Подозреваемых «взяли» уже в декабре 2005-го. В зал суда пригласили семерых, и четверо из них получили реальные сроки от двух до двенадцати лет за решеткой. Следствие установило, что смертельный ножевой удар Тимуру нанес Александр Шабалин, потому ему и дали больше всех.

А вот организатора убийства тогда так и не схватили. Все эти годы устроитель кровопролития на Восстания был в федеральном розыске. Заочно его осудили за убийство и возбуждение вражды и ненависти.

Тимуру было всего 20 лет Фото: соцсети

Только в феврале 2018-го предполагаемого организатора задержали. Им оказался 33-летний житель поселка Песочное Александр Зенин.

– 13 ноября 2005 года Зенин, публично и с применением насилия, совершил возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе, – считает обвинение. – Разделяя националистические взгляды и идеологию, он встретился с другими фигурантами у Казанского собора. Затем проследил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице, приискивая объект для нападения. Около 18 часов 30 минут у дома №10 по Лиговскому проспекту в составе группы Зенин напал на Тимура Качараву и Максима Згибая по сигналу «Антиантифа!».

Згибай успел скрыться от разъяренных скинхедов в торговом зале. С черепно-мозговой и ранениями грудной клетки его увезли в больницу в тяжелом состоянии. А вот Тимур убежать не успел…

– Александр Шабалин нанес Качараве семь ударов ножом в шею, повредив сонную артерию, ситуация осложнялась острой кровопотерей, – выяснили люди в форме. – После этого Зенин, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, ударил Качараву ногой по голове, причинив ему физическую боль. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате действий Шабалина.

Следствие пришло к выводу, что Шабалин решил расправиться с антифашистом самолично, не сговариваясь с другими участниками нападения. Никто о его жажде убийства не знал. А потому ни в убийстве, ни в его организации Зенина обвинять не стали.

Уголовное дело на последнего скинхеда уже поступило в Смольнинский районный суд Петербурга. Следующее заседание, о продлении ареста, назначили на 17 сентября.

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