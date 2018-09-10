По пути на матч со СКА в Петербурге хоккеисты из Сочи попали в аварию

СЕГОДНЯ 19:58 2018-09-10T19:58:41+03:00

Чтобы успеть на игру, пришлось ехать на метро

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Первый выезд сезона, первый матч. И сразу приключения. По дороге во дворец спорта «Ледовый» в Петербурге автобус хоккейного клуба «Сочи» угодил в аварию. Внутри находилось три вратаря, восемь защитников и четырнадцать нападающих. Большая синия машина везла «леопардов» на игру со СКА.

Авария оказалась пустяковой. Фото: ХК «Сочи»

Но не довез: около шести часов вечера на площади Александра Невского на пути команды возник белый микроавтобус. Автобусы «притерлись» друг к другу. К счастью, никто не пострадал, столкновение было едва ощутимым.

На игру успели. Фото: ХК «Сочи»

Но пробка образовалась знатная. И сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Карты», район площади Александра Невского стоит в заторах, а машины плетутся со скоростью около десяти километров в час.

Чтобы успеть на игру, хоккеистам пришлось спуститься в подземку. Ехали со шлемами в руках.

– Небольшой форс-мажор не повлиял на настрой парней на игру, – сообщают в ХК «Сочи». – В «Ледовый» на матч против СКА мы добирались на метро!

Настроение инцидент не испортил. Фото: ХК «Сочи»

На каток вышли вовремя, матч стартовал в 19:30. Впереди у южных властелинов льда – подольский «Витязь» (12 сентября) и минское «Динамо» (14 сентября).