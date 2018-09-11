СКА одержал вторую победу в нынешнем чемпионате

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-11T01:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты СКА частично реабилитировались в глазах своих болельщиков за неудачу в первом домашнем нового чемпионата КХЛ против уфимского клуба «Салават Юлаев». 10 сентября армейцы на своем льду победили команду «Сочи» - 3:1. Шайбы у нас забросили Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Никита Гусев.

Началу этого матча предшествовала приятная церемония. Петербургский клуб поздравил с восьмидесятилетием Павла Николаевича Козлова, капитана того СКА, который в 1971 году впервые в своей истории поднялся на пьедестал почета – завоевал бронзовые медали чемпионата СССР.

Юбиляр произвел символическое вбрасывание шайбы. После чего капитан нынешнего СКА Павел Дацюк бережно взял его под руку и помог уйти со скользкого льда.

По сравнению с предыдущим матчем против «Салавата» в составе нашей команды произошли изменения. Пожалуй, самая главная – впервые в этом сезоне место в воротах занял Игорь Шестеркин. Забегая вперед, надо сказать, что Игорь уверенно провел весь поединок, несколько раз выручил армейцев.

В первом периоде инициативой владели петербуржцы, но опасные моменты у ворот южан, которые защищал Дмитрий Шикин, возникали редко. (Кстати, в свое время Дмитрий выступал за СКА). Переломной стала концовка периода. Армейцы сначала выстояли в меньшинстве, а затем провели атаку, завершившуюся метким броском Каблукова 1:0

Судьба встречи фактически решилась во второй двадцатиминутке. Игра проходила уже с большим преимуществом хозяев льда, и, в отличие от матча против «Салавата», они своих шансов не упустили. Сначала вратаря «Сочи» застал врасплох бросок Прохоркина, а затем вышел один на один с Шикиным выскочил Гусев – 3:0.

В третьем периоде армейцы действовали по счету, уделяя больше внимания обороне своих ворот. Однако единственное, что удалось сделать гостям, это сократить отставание в счете.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Илья Воробьев признал, что после поражения во встрече с «Салаватом» была проведена работа над ошибками, но отказался обсуждать подробности.

В четырех первых матчах нового чемпионата КХЛ армейцы выиграли дважды и так же дважды проиграли, оба раза в основное время.