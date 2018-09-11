Опальный учитель из Петербурга пришел на суд с Рособрнадзором

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-11T11:26:11+03:00

В полдень 11 сентября начнется первое заседание по делу об утечках на ЕГЭ

Изменить размер текста: A A

Учитель математики и информатики из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин целый день сегодня, 11 сентября, проведет в зале суда. В 12 дня в Дорогомиловском суде Москвы состоится первое заседание, на котором Гущин должен ответить за свои слова об утечках на ЕГЭ. Истцом выступает Рособрнадзор.

Накануне заседания Гущин перестал выходить на связь с прессой. В соцсетях он заявил, что готовится к заседанию.

- Заканчиваю писать с коллегами отзыв на исковое заявление Рособрнадзора, - говорит Гущин.- Толстый документ получается — больше ста страниц. Пока закончена часть, касающаяся подтверждений утечек 2018 года по математике и химии. Нашли детские работы из разных регионов и сравнили с утечкой. В химии не просто похожие задания «с другими цифрами» — даже числовые данные на экзаменах и в утечке совпадали, а ответы из утечки были верными экзаменационными ответами.

Дмитрий Гущин намерен защищаться в судеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Однако Рособрнадзор с Гущиным не согласился – ведомство неоднократно оспаривало слова учителя и уверяла: на ЕГЭ утечек быть не может. Представители Рособрнадзора сообщали: слова Гущина обычная провокация! На чью сторону встанет суд – покажет время.

Педагог из Петербурга Дмитрий Гущин – личность опальная. В 2007 году он стал известен, завоевав звание Учитель года. Но уже в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать и завышать оценки ученикам. В 2018 году стал фигурантом гражданского дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учитель из Петербурга, который заявил от утечке заданий ЕГЭ, ответил на иск Рособрнадзора

Скандал с утечкой заданий ЕГЭ по математике и химии перешел в правовую плоскость. Причем гражданскую: еще 26 июня Рособрнадзор подал в суд на петербургского педагога Дмитрия Гущина, который заявил об утечке на своих страницах в соцсетях (подробнее)

Рособрнадзор подал в суд на учителя из Петербурга, который сообщил об утечках на ЕГЭ

Дело на Учителя года Дмитрия Гущина рассмотрят в Москве (подробнее)

Дмитрий Гущин: «Мне есть что сказать в суде»

Петербургский учитель, предупредивший об утечке заданий ЕГЭ, готов судиться с Рособрнадзором (подробнее)