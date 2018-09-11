Малыша, родившегося в самолете, выписали из больницы и привезли домой в Петербург

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-11T19:38:57+03:00

Мальчик, родившийся во время полета в самолет, вернулся с мамой в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти месяц Ванечка с мамой находился в больнице Ростова, где пилот совершил вынужденную посадку из-за непредвиденной ситуации [фото, видео]

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Младенец Ванечка, который решил родиться в небе над Черным морем, приехал в Санкт-Петербург. В этот раз на поезде. Карапузу уже месяц и он старательно набирает вес. Живет по строгому распорядку, которому его приучили на Кубани: вовремя ест, спит и радует родителей. 27-летняя Ирина Орехова, мама Ванечки, и его папа Михаил души не чают в малыше. Не влюбится в Ваню действительно сложно – карапуз любит поболтать на своем языке, спокойно реагирует на гостей и даже улыбается в камеру! Пусть пока непроизвольно, хотя, кто знает?

Ваня действительно необычный малыш. И дело не только в том, что появился на свет он на высоте нескольких тысяч километров. Для рождения он выбрал и необычную дату (08.08.2018), и номер рейса под стать 688. А первое, что услышал младенец – громкие аплодисменты, которыми встречали его появление на свет.

Ваня родился меньше 2 кг, но за месяц наел щечки - смотрите, какой он очаровательный парнишка!Фото: Олег ЗОЛОТО

Но это сейчас все звучит очень красиво. Еще месяц назад малыш очень напугал маму и пассажиров самолета. Родившийся в небе младенец весил всего 1900 килограмм! И первые 5 минут жизни не мог дышать. Чудом этим же рейсом летел детский врач-реаниматолог, которая спасла маленького Ванюшку.

- Он родился на 8 месяце беременности, - рассказывает мама малыша Ирина Орехова. – Рождение Вани абсолютно ничего не предвещало. И рожать в тот день я была не готова. Но как только самолет взлетел, в 12.35, я поняла, что начались схватки.

Ольга и Михаил стали родителями на месяц раньше.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ирина вспоминает: все происходило очень стремительно. Девушка даже не успела испугаться. Ваня появился на свет буквально за час, но карапуз после рождения не кричал долгих 5 минут. Чудом на том же рейсе летела педиатр-реаниматолог Ольга Тонковская, которая и откачала младенца.

- Мы бесконечно благодарны экипажу и Ольге, и Марии (доктор, который также помогал родиться Ване), что помогли. Не было бы их – все могло закончиться совсем не так радужно, - вздыхает молодая мама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668356" frameborder="0"></iframe> Малыш, родившийся в самолете, вернулся в Петербург вместе с мамой.Олег ЗОЛОТО

Почти месяц Ванюшку выхаживали врачи Новочеркасска, а затем и Ростова. Сейчас с карапузом все хорошо, но больше всего рождению братика рада его старшая сестренка Катя.

По словам Ирины и Михаила, по характеру Ваня ничем не отличается от других малышей. Обожает поесть и побыть на ручках у мамы. И не любит оставаться один. Правда, капризничает в исключительных случаях.

С первых дней жизни Ванюшу окружают вещи, так или иначе связанные с темой неба.Фото: Олег ЗОЛОТО

- То, что он родился в небе никак на нем не отражается, - смеется Ирина. – Разве что внимание на этом акцентируют наши родственники и друзья. Подарки для Вани исключительно связанные с небом: воздушные шарики в форме самолетика и подушки с вышитыми пилотами. Он даже спит на одеялке, похожим на пледик из самолета.

Кстати, в ближайшее время Ирина летать не собирается. Говорит, того полета хватило. Хотя авиакомпания и подарила семье сертификат на один бесплатный полет. Когда семья Ореховых воспользуется им – пока неизвестно.

- Будем ли рожать Ване братика? Будем. Но упаси Боже в этот раз летать при беременности на самолете. Теперь все мои коллеги на работе, что в декрете, и беременная сестра предпочитают находиться дома. Легче все же рожать на земле, - резюмирует Ирина.

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