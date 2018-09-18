Экс-депутата ЗакСа Нестерову требуют отправить в колонию на 10 лет

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-18T18:12:20+03:00

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Экс-чиновнице Смольного грозит не только крупный штраф, но и долгих 10 лет в колонии. Такое наказание просит прокуратура Санкт-Петербурга для бывшего депутата Законодательного собрания Светланы Нестеровой. По версии следствия, Нестеровой вменяют 290 статью УК РФ - получение взятки.

В объединенной пресс-службе судов заявили: приговор чиновнице огласят 25 сентября.

- Прения по уголовному делу в отношении Нестеровой завершены, - отчитались в суде. - Прокурор просил признать Нестерову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в 10 млн рублей. Однако сторона защиты просит оправдательного приговора.

Дело в отношении Нестеровой завели после ее «сделки» с двумя компаниями - "Эдельвейс" и "Солнечный ветер", которым она, будучи депутатом, пообещала выиграть торги. За небольшой откат. Согласно материалам уголовного дела, Нестерова получила около пяти миллионов рублей за то, что компании точно получат из городской казны четверть миллиона рублей на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей в Красногвардейском районе.

СПРАВКА

Родилась Светлана Нестерова в 1959 году. Закончила ЛИТМО. Работала по специальности - инженером-математиком. В политике с 2000-го года. Сначала была помощницей депутата ЗакСа и ГосДумы. С 2005 года - депутат ЗакСа. В 2014 году была одной из соперниц Георгия Полтавченко на праймериз перед губернаторской кампанией.

Награждена грамотой митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского за усердные труды во славу Святой Церкви.

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