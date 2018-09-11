2018-09-11T11:43:23+03:00
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает юбилейный вклад «Мы вместе» со ставкой 6,8%

Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей
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В честь своего тридцатилетнего юбилея ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает специальный вклад «Мы вместе» с повышенной доходностью 6,8% и ежедневной выплатой процентов.

Юбилейный вклад «Мы вместе» открывается в рублях или долларах США на срок 367 дней. Проценты по вкладу выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются) – по выбору вкладчика. Процентные ставки составляют 6,58% годовых в рублях и 2,27% годовых в долларах США. С учетом ежедневной капитализации процентов доходность по вкладу составит соответственно 6,8% годовых и 2,3% годовых. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей, 2 000 долларов. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по специальному вкладу «Мы вместе» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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