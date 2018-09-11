2018-09-11T11:45:55+03:00
Новости компаний

« Уралсиб» снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%

Минимальная сумма – 35 000 рублей
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Банк Уралсиб снизил процентную ставку по программам потребительского кредитования с целью рефинансирования до 11,4% годовых в рублях. Данная ставка по кредиту предлагается клиентам, рефинансирующим кредиты сторонних банков, при условии страхования жизни и здоровья.

В рамках программ рефинансирования, действующих в Банке, заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды.

Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком. Программы рефинансирования потребительских кредитов действуют для всех категорий клиентов. Минимальная сумма кредита – 35 000 рублей. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 рублей. Срок кредита – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по предложениям Банка Уралсиб и требованиям к заемщикам можно узнать в ближайшем офисе Банка, по телефону 8-800-250-57-57, либо на сайте Банка.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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