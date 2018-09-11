Главный синоптик Петербурга дал прогноз на сентябрь и рассказал о грибном сезоне

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-11T14:14:04+03:00

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Первые десять дней сентября почти побили температурный рекорд. Средняя температура воздуха в городе на Неве составила + 18 градусов. Выше было только в далеком 1938 году. Почему в начале осени в Петербурге было непривычно тепло, и каким будет остаток месяца, в интервью «КП-Петербург» рассказал главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

- Какой-то конкретной причины здесь нет. Конец августа был достаточно теплым, и в городе просто задержалось лето, - сообщил специалист. – Особых рекордов первой декады не было, только 7 числа температура поднялась выше обычного.

Но соскучившимся по дождю и холоду петербуржцам ждать осталось недолго. Уже завтра, 12 сентября, в город придет циклон. Температура воздуха понизится до 17 градусов, пойдут дожди. Правда, во второй половине месяца метеорологи ждут небольшое бабье лето.

- После похолодания будет период – дней пять, когда снова будет тепло. Возможно, что температура и не превысит 15-17 градусов, зато будет сухо и безветренно, что создаст ощущение лета, - пообещал Александр Колесов.

Впрочем, любителям пойти по грибы и ягоды, можно пока не беспокоиться. Главный синоптик Петербурга, сам известный грибник, заверил, что можно смело отправляться в лес на «тихую охоту».

- Пока нет холодов, нет заморозков, грибной сезон будет продолжаться до конца сентября, - пообещал главный специалист гидрометцентра.