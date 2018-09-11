2018-09-11T12:36:58+03:00
Общество

Международная выставка яхт и катеров прошла в Санкт-Петербурге

Гостям были доступны для осмотра более 60 экспонатов на любой вкус и кошелек
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Автор фото Влад Степаненко.Автор фото Влад Степаненко.
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В Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября 2018 года в пятый раз с успехом прошла международная выставка Saint Petersburg International Boat Show, организованная журналом Motor Boat & Yaсhting Russia. Это крупнейшая выставка на воде в России и единственная в Северной столице. SPIBS в настоящее время - одно из самых масштабных в стране мероприятий по количеству экспонентов и экспонатов.

В этом году выставка занимала два причала Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов, что на Петровской косе, 9, а также территорию на берегу и веранду ресторана More, временно превратившуюся в welcome-зону для партнеров и посетителей.

На воде гостям были доступны для осмотра более 60 яхт и катеров разных размеров, на любой вкус и кошелек. Это были как брокеражные модели, так и суда, на строительство или поставку которых можно было оставить заказ. Заинтересованные клиенты имели возможность выйти на понравившейся лодке в акваторию Финского залива, чтобы под руководством опытного шкипера опробовать ее в деле. Самый представительный флот получился у компании Nord Star Yachting, которая привезла шесть различных по длине яхт именитого британского бренда Princess, всю модельную линейку финских катеров ХО и другие лодки разных производителей.

Автор фото Влад Степаненко.

Автор фото Влад Степаненко.

А на суше посетители выставки смогли ознакомиться с одними из лучших экспонатов мира автомобилей - моделями Bentley Motors от официального дилера марки в Санкт-Петербурге, выступившего автомобильным партнером Saint Petersburg International Boat Show 2018. «Bentley Санкт-Петербург» представил гостям пятой выставки яхт и катеров аристократичный седан Bentley Mulsanne, эксклюзивный Bentley Continental GT V8 S и роскошный внедорожник Bentley Bentayga.

Автор фото Михаил Смотров.

Автор фото Михаил Смотров.

Первый день боат-шоу завершился вечерней программой в ресторане «Паруса», где состоялся прием в честь открытия SPIBS, сопровождавшийся показом коллекции одежды и выступлениями шоу-балета и музыкальных коллективов.

Автор фото Алина Гараженко.

Автор фото Алина Гараженко.

Во второй день выставки председатель редакционного совета журнала Motor Boat & Yachting Зарий Черняк провел познавательную экскурсию по причалам для представителей СМИ, а продолжил деловую программу круглый стол, где специалисты отрасли собрались, чтобы послушать докладчика из Москвы с любопытной презентацией на тему использования виртуальной и дополненной реальностей в проектировании судов.

Ближе к вечеру гости и партнеры мероприятия отправились на ежегодную регату SPIBS Race, чтобы испытать свои силы в борьбе со стихией. Помогали им в этом опытные наставники из яхтенной компании M-Marine, и каждый новоиспеченный яхтсмен (а большинство участников - абсолютные новички) остался доволен полученным опытом, интересными знакомствами и, конечно, подарками от спонсоров. Победу в упорной борьбе одержала команда «Журналисты», состоявшая из представителей различных СМИ, впервые ступивших на борт парусной яхты. Организаторы регаты пожелали всем участникам большой воды, ведь, как известно, дорога в океан начинается в яхт-клубе.

Автор фото Влад Степаненко.

Автор фото Влад Степаненко.

Заключительный день боат-шоу был, как и предыдущие, насыщен деловыми встречами, яхты то и дело отходили от своих швартовных мест на морские прогулки, чтобы к вечеру вернуться «на базу» и дать общий финальный гудок, ознаменовавший закрытие выставки.

Пока рано говорить о каких-то итогах: еще нет статистики относительно прямых продаж и заключенных контрактов. Но ясно одно: Петербургу, морской столице России, такая выставка нужна, и дело не только в продажах. Люди приходят, чтобы приобщиться к пестрому яхтенному сообществу, изучить предложения, сравнить модели, сопоставить свои желания и возможности, а верфи и дилеры показывают товар лицом - товар специфический, для демонстрации возможностей которого нужны особые условия. А место и время встречи для этого выбраны правильно.

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