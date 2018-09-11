Работа из надежных рук: Как стереотипы мешают найти хорошую работу

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T15:02:30+03:00

Иногда мы сами и вполне осознанно упускаем возможности изменить свою жизнь.

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История молодой петербурженки Елены Симаковской наверняка покажется знакомой многим женщинам. Девушка работала управляющей в магазине и имела неплохие перспективы для карьерного роста. Но когда встретила своего будущего мужа, работа отошла на второй план, а после свадьбы Елена почти сразу ушла в декрет. За первой беременностью последовала вторая, а отношения в паре тем временем стали портиться. В итоге через пару лет молодые люди развелись. Двое детей, крошечные алименты и никакой помощи - так для Елены закончилась семейная жизнь.

- Я всегда считала, что очень удачно вышла замуж, и подумать не могла, что сказка, в которой я жила, так быстро кончится, - рассказывает Елена Симаковская. - Я осталась одна с двумя детьми и без помощи мужа. Родители живут далеко, помочь мне тоже не могли, денег на воспитание детей катастрофически не хватало.

После шестилетнего перерыва Елена решила выйти на прежнюю работу, но буквально через месяц пришлось уйти на больничный. Начальство в положение работницы войти не захотело и дало понять: либо работаешь, как все, без отгулов и больничных, либо увольняешься.

- Я уволилась, устроилась на другую работу, но дети часто болели, и мне снова пришлось уйти, - продолжает Елена. - Потом я стала заранее предупреждать работодателей, что у меня маленькие дети, однако тогда мне просто стали отказывать или предлагать зарплату, на которую мне было не прожить.

Девушка стала искать подработки, занималась уборкой помещений. В какой-то момент почувствовала, что находится на грани депрессии. С каждым днем росло ощущение беспомощности и ненужности.

- И тогда я решила встать на учет в центр занятости, - вспоминает Елена. - Если честно, всегда считала, что услугами этой организации пользуются только социально неблагополучные люди. Но именно такой я себя и ощущала. Как я потом жалела, что не обратилась в службу раньше!

Елена стала получать пособие - пусть небольшое, однако для нее это было хорошее подспорье. Но больше всего девушке помогли психологи центра.

- После общения с ними я совершенно по-другому посмотрела на свою жизнь и все, что со мной произошло. Именно психолог предложила мне пройти тест на профориентацию и посоветовала бесплатное трехмесячное переобучение. Сама бы я, конечно, оплатить учебу не смогла, - рассказывает девушка. - На кого именно учиться, я не знала, решила попробовать на парикмахера. Тем более что когда-то давно я хотела связать жизнь именно с этой профессией и с каждым днем учебы все больше понимала, что это мое.

На работу по новой специальности Елена устроилась через месяц после окончания курсов. То, что раньше приходилось отпрашиваться в «отгулы» и уходить на больничный, молодая женщина вспоминает как страшный сон. На новом месте гибкий график и всегда можно скорректировать запись клиентов или подмениться.

- Сейчас у меня все хорошо. Иногда жалею, что из-за глупых заблуждений не сразу обратилась в службу занятости, но потом думаю: все происходит в свое время и все к лучшему, - улыбается Елена.

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