В пятизвездочном отеле на Мойке отравились шестнадцать человек

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-11T15:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое отравление зафиксировали в шикарной гостинице международной сети «Кемпински» на Мойке, 22. Из пятизвездочного отеля, расположенного «в аристократическом особняке 1853 года, прямо напротив Дворцовой площади и музея Эрмитаж», в Боткинскую уехали девять человек.

Отель предлагает двести номеров и люксов, пять ресторанов и баров и зал для торжеств. К счастью, постояльцев эксцессы на кухне не коснулись.

– Мы, безусловно, в курсе данной ситуации, – рассказали «Комсомолке» в отеле. – Все пострадавшие – наши сотрудники: никто из гостей не пострадал. Вся ситуация разворачивалась 8 сентября.

Фото: «Кемпински Мойка 22»

С гостиницей работают инспекторы Роспотребнадзора. Отобрали пробы продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также образцы воды централизованного водоснабжения. Взяли смывы для лабораторного исследования. Завершают дезинфекцию столовой, ресторана и других служебных помещений. Медицинское обследование персонала продолжается.

– На 11:00 часов 11 сентября зарегистрировано шестнадцать случаев кишечной инфекции среди сотрудников отеля, – сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали девять человек.

В «Кемпински» успокаивают, что поставщики продуктов для персонала и для гостей – абсолютно разные компании. Их поставки сейчас как раз изучают. Отель привлек независимых экспертов, чтобы перепроверить результаты анализов. А они неутешительные.

– При организации питания работников выявлены нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – подытоживают в Роспотребнадзоре. – Работа служебной столовой приостановлена.