В Приозерске 15 сентября состоится юбилейный этнофестиваль «Россия – созвучие культур»

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-11T15:47:07+03:00

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Регион, который открыт всем национальностям, – так смело можно сказать о Ленинградской области. И подтверждение тому – большой этнокультурный фестиваль, который состоится уже в пятый раз. В Ленобласть прибудут сотни гостей не только из самого 47 региона, но и со всего Северо-Запада. В этом году фестиваль «Россия – созвучие культур» примет Приозерск. И для его жителей масштабное событие станет особенным, потому что совпадет с Днем города 15 сентября.

Резная деревянная ладья - символ фестиваля.Фото: Полина ЖУКОВА

Большой праздник до этого уже принимали Тосно, Выборг, Кингисепп и Сосновый Бор. В преддверии юбилейного события в Доме правительства Ленинградской области торжественно открылась фотовыставка об истории развития этнофестиваля. Там представлен архив ярких кадров за все годы проведения мероприятия. А впереди – еще один праздник, который соберет воедино все национальные культуры народов, проживающих на Северо-Западе России.

– «Россия – созвучие культур» – это бренд, который известен не только в нашем субъекте и не только на Северо-Западе, но и во всей стране. Год от года мы дорабатываем концепт проведения этого фестиваля. В этом году в программу «вшивается» масштабный для Северо-Западного федерального округа семинар-совещание дивизионов, которые занимаются межнациональной и межконфессиональной политикой на территории 11 субъектов Федерации. Это очень интересное событие, где будут представлены более 130 народностей. Поэтому всех приглашаем 15 сентября на фестиваль, – отметил на открытии экспозиции Сергей Перминов, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.

В Доме правительства Ленобласти открылась выставка, где представлен фотоархив этнофестиваля за годы его существования.Фото: Полина ЖУКОВА

Приозерск станет площадкой для встречи делегаций из Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Калининградской областей, а также Республик Карелия и Коми и Ненецкого автономного округа.

Как и всегда, начнется праздник с театрализованного шествия представителей всех районов Ленобласти и гостей-регионов. В этом году организаторы предложили участникам раскрыть особенности культуры своих народов в танцах, дефиле или небольшой театрализованной постановке. Конечно, в день фестиваля в Приозерске развернутся настоящие национальные подворья и ремесленные ряды. А все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам. Не останутся без внимания и самые маленькие гости праздника. Для них подготовили специальную программу: будет работать детская площадка, где покажут кукольный фольклорный спектакль и проведут увлекательную игровую программу.

Этнофестиваль "Россия – созвучие культур" уже проходил в Тосно, Выборге, Кингисеппе и Сосновом Бору.Фото: Полина ЖУКОВА

КСТАТИ

Символ этнофестиваля «Россия – созвучие культур» – резная деревянная ладья. Каждый год ее передают новому «хозяину», который хранит ее до самого праздника. Кто будет встречать культурное событие в следующем году, станет известно 15 сентября. На масштабном мероприятии также состоится чествование межнациональных пар, которые создали семьи и прожили в браке больше 25 лет.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля «Россия – созвучие культур» в Приозерске

12:00 – праздничное шествие делегаций Северо-Запада и представителей всех районов Ленинградской области

13:00 – торжественная церемония открытия этнофестиваля на площади Ленина

13:30 – начало работы 20 национальных подворий, ремесленных рядов, мастер-классов по народным промыслам

18:00 – «Хоровод дружбы» вокруг «Дерева Единства» на площади Ленина