Академия ремонта: создаем идеальный интерьер кухни в квартире и частном доме в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-11T16:42:59+03:00

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Итак, вам нужна новая кухня. Неважно, отжила свое старая или вам просто захотелось чего-то свеженького, более модного и удобного. В любом случае главное - правильно спланировать перемены в самом важном помещении в квартире, ведь именно здесь мы проводим больше всего времени, а значит, оснащение и интерьер кухни имеют огромное значение. Кухня должна быть красивой и в то же время практичной, ведь у нее так много функций! Как показывает практика, именно при ремонте кухни проще всего допустить досадные ошибки, которые потом очень сложно исправить. Что важно знать, чтобы их избежать?

В идеальной кухне должен быть хорошо продуман и цвет, и свет.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Первым делом нужно понять, что же вы все-таки хотите получить в результате ремонта кухни: место, где вы сможете почувствовать себя шеф-поваром, или уютное помещение для задушевных бесед или, наоборот, шумных дружеских посиделок? Итак, начинать надо с идеи, которую лучше всего перенести на бумагу: составить чертеж или рисунок будущей кухни. Так вы быстрее поймете, каким должен быть будущий интерьер кухни, где и как расположить мебель, бытовую технику. Затем следует продумать размещение водопровода, замену розеток и электропроводки, организацию вентиляции. А потом составить план работ.

Вообще без профессионалов создать идеальный интерьер кухни очень даже непросто, поэтому рекомендуем вам обратиться за помощью или просто советом к специалистам.

Правильный дизайн сделает комфортной даже самую маленькую кухню.

Если говорить об основных принципах, то обычно ремонт делают по принципу сверху вниз. То есть начинают с потолка, затем занимаются стенами и в последнюю очередь - полом. Помните, к этому моменту вы должны знать, что и где у вас встанет, какая розетка и где нужна и в какой цветовой гамме будет выполнена ваша кухня. Учесть нужно и тот факт, что при готовке на кухне всегда влажно, разбрызгивается жир, пар. Все это лучше отмывается с влагостойких поверхностей, поэтому материалы и мебель для этой комнаты должны быть терпимыми к особым условиям кухни и хорошо моющимися.

Воодушевившись красивыми картинками из глянцевых журналов, можно наделать много ошибок, ведь совместить красоту и практичность бывает не так-то просто. Например, типичная ошибка владельцев больших кухонь - разместить всю мебель вдоль одной стены. В итоге хозяйке придется наматывать километры, бегая из одного угла кухни в другой. Гораздо удобнее будет П-образная конструкция или «остров» (рабочая поверхность в середине кухни). Вершины такого «рабочего треугольника» (холодильник, плита и мойка) должны располагаться как можно ближе друг к другу.

Разместив плиту и мойку далеко друг от друга, вы обречете себя на ежедневные марафоны.

Еще одно непрактичное решение - кухонный гарнитур с глянцевыми фасадами. На картинках смотрится эффектно, но постоянно пачкается: следы от пальцев, брызги… Злую шутку смогут сыграть и выступающие ручки. Во-первых, о них легко удариться или поцарапаться, а во-вторых, они уменьшают угол открывания дверцы шкафчика, расположенного в углу.

Типичная ошибка - запланировать обычные полки там, где их можно заменить ящиками. Содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом, а полки зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, где виден только первый ряд пакетов или кастрюль, а все, что на «задворках», может на годы пропасть из зоны вашего внимания.

А теперь предлагаем подробнее пройтись по отдельным компонентам идеального интерьера кухни.

Даже самая простая плитка на фартуке «заиграет», если разместить ее под углом.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Керамическая плитка в отделке кухни сегодня на пике моды. Для кухонного помещения она подходит идеально: красивая, стильная, прочная… Разные виды керамической плитки пригодятся для отделки пола, стен, фартука.

Но выбирать плитку трудно, потому что всем, кто делает ремонт кухни, приходится обращать внимание сразу на несколько особенностей: цвет, дизайн и фактуру поверхности. Маркировка «АА» на упаковке, к примеру, говорит о том, что вы сможете смело наводить чистоту на кухне, не боясь испортить внешний вид плитки. Выбирая плитку для пола, обязательно обратите внимание на ее износостойкость. Рекомендация профессионалов - 3-й класс по шкале PEI.

Кроме того, напольная плитка ни в коем случае не должна быть скользкой, поэтому смотрите на так называемый коэффициент трения: оптимально, если он будет выше 0,75. А с другой стороны, кухонная плитка не должна быть пористой и шершавой: такая поверхность активно притягивает загрязнения и сильно усложняет уборку.

Если хотите использовать плитку на фартуке, обратите внимание на столешницу - будущий фартук должен гармонично с ней сочетаться. Кстати, именно красивая дорогая плитка на фартуке может стать главным акцентом в интерьере вашей кухни.

Но стоит ли делать эту зону слишком уж модной и яркой или все же предпочесть классическое решение (благо и при этом варианте есть что выбрать)? Решать вам! Но помните: пожалуй, самый главный подвох в использовании керамической плитки в интерьере кухни в следующем: если через пару лет она вам разонравится, поменять ее будет намного сложнее, чем переклеить обои или перекрасить стены в новый цвет.

Выбирая плитку, обращайте внимание на цвет, дизайн и фактуру поверхности.

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Где можно выбрать керамическую плитку для кухни (и не только) в Санкт-Петербурге?

Компания S-Keramika - здесь вы можете купить плитку для кухни, ванной, пола. Мечтаете об эксклюзивном интерьере? В каждом из девяти розничных магазинов S-Keramika, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга, можно приобрести самые модные коллекции плитки, а также признанные бестселлеры ведущих брендов из Италии, Испании, Польши, России, Германии и Украины.

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Компания S-Keramika - здесь можно купить плитку для кухни, ванной, пола.

ВЫБИРАЕМ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Интерьер кухни во многом зависит от выбранного гарнитура: мебель должна быть практичной, функциональной, выдерживать сложные условия, соответствовать вашему подходу к роли кухни, и при этом радовать глаз. Задача не самая легкая, но при должном подходе ее запросто можно решить.

Перед тем как выбирать мебель для кухни, подумайте, для чего вам нужна эта комната? Что вы больше любите - готовить или принимать гостей, заказав еду в ресторане? От этого зависит количество полочек, шкафчиков и тумбочек, которые будут в гарнитуре, размер рабочей и обеденной зоны.

Яркие цвета в интерьере кухни усиливают аппетит.

Особое внимание уделите цвету мебели. Не забывайте про известное правило: светлые оттенки визуально расширяют пространство, поэтому, если у вас маленькая кухня, не стоит перегружать ее темными шкафами. А если вы мечтаете похудеть, то не забывайте, что мебель ярких «фруктовых» оттенков улучшает аппетит.

Затем следует определиться с материалами, из которых будет изготовлен кухонный гарнитур. Самые популярные и бюджетные - это МДФ (мелкодисперсная фракция) и ДСП (древесно-стружечная плита). Столешницу для рабочих поверхностей лучше выбирать толщиной 6-10 см, а для обеденных столов достаточно 4 см. Наиболее практичный материал - искусственный камень.

Не мешает нарисовать схему интерьера кухни или создать модель в специальных программах, чтобы понять, как все это будет выглядеть.

КОНКРЕТНО

На чем можно сэкономить при покупке кухонной мебели:

- стандартная кухня, выполненная не по индивидуальному заказу, обойдется дешевле на 25-30%

- кухни в стиле модерн с гладкими лаконичными фасадами намного дешевле классики со сложной отделкой

- модули с одной распашной дверцей дешевле, чем с двумя

- шкафчики стандартной высоты 60 см на 10-20% дешевле, чем модули высотой 72 или 92 см

- помните, что покупка кухни в интернет-магазине может выйти на 10-15% дешевле, чем в мебельном центре.

Если вы обустраиваете кухню в частном доме – стоит подумать и о погребе.

КУХНЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

В городской квартире размеры кухни порой слишком малы, чтобы с комфортом разместить все необходимое. Зато в частном доме, где площадь помещения гораздо больше, возникает другой вопрос: как грамотно использовать имеющееся пространство?

Один из самых популярных на сегодня вариантов - формат кухни-гостиной. Это такая планировка помещения, когда одну его часть занимает, собственно, кухня с бытовой техникой, мойкой, рабочими поверхностями, а вторая оборудована под столовую и зону отдыха.

В собственном доме кухню можно объединить и со столовой, и с гостиной.

Но начинать создание идеального интерьера кухни в частном доме все равно надо с плана, а для этого придется выяснить (или продумать самим, если вы только строите дом) расположение водопровода и канализации, размещение плиты, посудомоечной машины и другой бытовой техники, рассчитать необходимое количество розеток и так далее.

По сути, основная разница между ремонтом городской кухни и кухни в частном доме заключается в том, что владельцы частного дома располагают большей свободой действий, чем жильцы многоэтажек. Например, могут по своему желанию проектировать функциональные зоны, устанавливать раковину там, где хочется, - хоть в центре кухни, или даже обустроить погреб прямо под кухонным помещением и хранить там все свои летние заготовки и многочисленные припасы. Или, к примеру, любимую коллекцию вина. Кстати, сделать это гораздо проще, чем кажется.

КОНКРЕТНО

Обустраиваем пластиковый погреб в частном доме

Раньше единственной технологией возведения погреба была заливка армированного бетона или кирпичная кладка с устройством гидроизоляции и прокладкой теплоизоляционного материала, после чего необходимо было оформить вход в погреб, смонтировать лестницу, сделать вентиляционные отверстия, провести электричество и оборудовать полки для хранения продуктов. А потом нужно было пристально следить, чтобы внутри погреба не было протечек и намокания пола, не появлялась плесень. Одним словом, хлопот невпроворот!

Современный пластиковый погреб легко монтируется и обеспечивает нужный температурный режим и огурцам, и бутылкам.

Сейчас все гораздо проще. В компании Nuveco в Санкт-Петербурге можно заказать пластиковый погреб, который поставляется сразу с дверью, лестницей и полками, смонтированным освещением и вентиляционным оборудованием. Монтаж такого погреба обычно занимает не более одного дня. При этом он полностью герметичен и «устойчив»: особенности конструкции не позволят ему «всплыть» во влажном грунте. В погребе можно запланировать увеличенный или утепленный люк, установить датчики температуры и влажности. Это особенно удобно для винных погребов или хранилищ с продуктами, в которых нужен особый температурный режим.

Сайт: nuveco.ru

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