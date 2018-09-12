В Петербурге ветер валит деревья, МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-12T16:29:10+03:00

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Петербург смоет, или сдует – так в двух словах можно сформулировать прогноз метеорологов и экстренных служб. Городской гидрометцентр уже пообещал штормовой ветер и проливные дожди, а МЧС предупредило жителей Северной столицы об опасностях в условиях плохой погоды.

- 12 сентября ожидаются дожди, местами - сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что весь личный состав переведен на режим повышенной готовности.

Спасатели предупреждают, что при сильном дожде лучше не выходить из дома, не спускаться в подвальные помещения и подземные переходы и парковки, которые могут быть подтоплены. Автомобилистам стоит снизить скорость, не забывать включать фары и ни в коем случае не пытаться проезжать ходом большие лужи, чтобы не застрять в них.

Еще более актуальными стали правила поведения при сильном ветре. Уже с утра со всех районов города сообщают о поваленных деревьях, которые падают на припаркованные машины и утраивают завалы во дворах. Кое-где в городе не устояли дорожные знаки, а на проспекте Стачек тополь рухнул прямо на школьную футбольную площадку. По счастью, никто из учеников не пострадал, детей сразу увели внутрь здания.

В центре Петербурга, на Растанной улице встали трамваи, так как контактную сеть оборвало упавшее дерево.

В МЧС настойчиво рекомендуют в сильный ветер сидеть дома. Не надо парковать машины вблизи домов, деревьев, рекламных и прочих конструкций. При нахождении на улице также стоит держаться подальше от зданий, с которых могут упасть части кровли и различные вещи, которые петербуржцы хранят на балконах.