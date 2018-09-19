Школьник получил сотрясение мозга после того, как учитель побила его книгой по голове

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-19T14:28:26+03:00

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Учебный год только начался, но конфликты в школах Петербурга между учениками и учителями уже вовсю разгораются. На этот раз скандал сотряс школу номер 111 Северной столицы. Учебное заведение славится своим углубленным изучением немецкого языка. Правда о том, что знания там буквально вбивают в головы школьникам – впервые слышат и родители, и департамент образования.

Инцидент, который может вылиться в уголовное дело произошел днем 11 сентября. 13-летний семиклассник Володя (имя изменено, - прим.ред.) на урок немецкого языка пришел как обычно в очень веселом настроении. Балагур и шутник на уроке вел себя плохо, чего не смогла стерпеть новый преподаватель. 50-летняя учительница не долго думая треснула хулигана учебником немецкого по голове. Успокоило ли это Володю – неизвестно. Но после школы парень попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а к учительнице наведался участковый.

- По данному факту сейчас продолжается внутренняя проверка, - рассказала «КП—Петербург» пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова. - Учитель и ученики в тот день увидели друг друга впервые – учитель устроилась на работу только в начале сентября и этот урок вела в качестве замещающего.

Справиться со взрослыми учениками учитель не смогла.Фото: Олег УКЛАДОВ

Известно, что учитель имеет большой опыт преподавания немецкого языка. Правда, в качестве репетитора. Один на один с учениками ментор занималась не один год. Но удержать дисциплину в классе подростков не смогла. Да еще и чувствовала себя нехорошо и книга под рукой оказалась…

Еще хуже педагогу стало после того, как ее ученик, встретившись с учебником немецкого, попал в больницу. К педагогу немедленно наведался участковый. А учитель, от переживаний и сама слегла – у женщины открылось внутреннее кровотечение и ее экстренно прооперировали.

- С учительницей мы в рамках внутренней проверки созванивались, - пояснила Лебединова. – Преподаватель квалифицировала произошедшее как несчастный случай, пояснила, что задела мальчика ненамеренно. И заявила, что из школы хочет уволится.

Будут ли к учителю приниматься какие-то меры – пока неясно. У родителей Володи претензий к наставнику нет, а в школе откладывают разговор до тех пор, пока педагог не пойдет на поправку. Володя, кстати, спустя неделю после травмы на занятия вышел.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Андрей Тындик: «Учителю может грозить уголовная ответственность»

- Учительнице действительно может грозить уголовная ответственность по факту нанесения вреда здоровья легкой или средней тяжести. Но, нужно подробнее изучить документы из больницы. Как в дальнейшем это дело будет развиваться во многом зависит от потерпевшей стороны – будут ли родители иметь претензии к учителю или нет. Но наличие у педагога проблем со здоровьем не сможет освободить ее от наказаения, если оно и будет.