2018-09-19T18:01:13+03:00
Общество

Участок трассы «Скандинавия» сдадут на год раньше срока

Все благодаря ударному труду рабочих
Елена БЕЗГОДОВА
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Трассу «Скандинавия» реконструируют уже не первый годТрассу «Скандинавия» реконструируют уже не первый годФото: Олег УКЛАДОВ
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Участок трассы А181 «Скандинавия» сдадут раньше срока, причем на целый год. Речь идет о промежутке от Петербурга до поселка Огоньки в Ленобласти (это промежуток с 47 по 65 километр дороги). Как рассказали в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», в эксплуатацию дорогу планировали ввести в 2019 году, но уже в конце октября 2018 года эту часть дороги откроют.

- Открытие раньше срока стало возможным благодаря нескольким факторам. Здесь и ударный труд рабочих, и хороший менеджмент, и отсутствие задержек по финансированию, - перечисляет пресс-секретарь ведомства Алексей Измайлов.

Трассу «Скандинавия» реконструируют уже не первый год. Проект включен в целевую программу «Развитие транспортной системы РФ» и после всех работ трасса станет шестиполосной (изначально дорога, по которой регулярно передвигаются грузовики, была двухполосной), а скорость движения увеличится до 120 км/ч!

Дорога соединяют между собой Санкт-Петербург и Финляндию, следуя через Выборг. Построили трассу в 1994 году, а к большой реконструкции приступили спустя 20 лет, в 2014. Реконструируют пять участков, общей протяженностью порядка 153 километров.

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