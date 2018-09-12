Петербуржцу, не сообщившему в полицию о планируемом теракте в Казанском соборе, смягчили наказание

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-12T12:46:58+03:00

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Сегодня, 12 сентября городской суд Санкт-Петербурга рассматривал апелляцию, поданную адвокатом Шамиля Омаргаджиева, осужденного за незаконное хранение оружия и несообщении о готовящемся преступлении. Этим преступлением был планировавшийся в Казанском соборе теракт. В итоге, наказание Омаргаджиеву смягчили.

- Первоначально, Пушкинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима со штрафом в 50 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Однако в высшей инстанции, куда обратился адвокат осужденного, пересмотрели наказание и «скостили» срок на полгода. Также уменьшился и штраф.

Городской суд назначил фигуранту дела о готовящемся теракте 2 года исправительной колонии и 30 тысяч рублей штрафа, при том, что защита просила реальное наказание заменить условным.

Напомним, что в конце 2017 года в Петербурге был задержан Евгений Ефимов, который считал себя сторонником запрещенной в России террористической группировки «ИГИЛ». Мужчина намеревался устроить взрыв в людном месте. Для акции устрашения он выбрал Казанский собор, о чем рассказал своим знакомым, в том числе Шамилю Омаргаджиеву.

Позднее Ефимов поменял свои планы, и решил напасть на прихожан с ножом. По версии следствия, Омаргаджиев одобрил идею, заявив, что убивать можно и мирных граждан, если они неверные. Позднее, после задержания, в квартире Омаргаджиева были найдены автомат Калашникова и патроны к нему. Сам фигурант заявил, что оружие нашел, где – не помнит, а сдать не успел.

Пока приговор в законную силу не вступил.