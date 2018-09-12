2018-09-12T14:18:12+03:00
Происшествия

В Петербурге ветер валит деревья, МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды

Шторм уже принес Северной столице множество неприятностей
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге ветер валит деревья, МЧС призывает горожан оставаться дома. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге ветер валит деревья, МЧС призывает горожан оставаться дома. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Петербург смоет, или сдует – так в двух словах можно сформулировать прогноз метеорологов и экстренных служб. Городской гидрометцентр уже пообещал штормовой ветер и проливные дожди, а МЧС предупредило жителей Северной столицы об опасностях в условиях плохой погоды.

- 12 сентября ожидаются дожди, местами - сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что весь личный состав переведен на режим повышенной готовности.

Спасатели предупреждают, что при сильном дожде лучше не выходить из дома, не спускаться в подвальные помещения и подземные переходы и парковки, которые могут быть подтоплены. Автомобилистам стоит снизить скорость, не забывать включать фары и ни в коем случае не пытаться проезжать ходом большие лужи, чтобы не застрять в них.

Еще более актуальными стали правила поведения при сильном ветре. Уже с утра со всех районов города сообщают о поваленных деревьях, которые падают на припаркованные машины и утраивают завалы во дворах. Кое-где в городе не устояли дорожные знаки, а на проспекте Стачек тополь рухнул прямо на школьную футбольную площадку. По счастью, никто из учеников не пострадал, детей сразу увели внутрь здания.

В центре Петербурга, на Растанной улице встали трамваи, так как контактную сеть оборвало упавшее дерево.

В МЧС настойчиво рекомендуют в сильный ветер сидеть дома. Не надо парковать машины вблизи домов, деревьев, рекламных и прочих конструкций. При нахождении на улице также стоит держаться подальше от зданий, с которых могут упасть части кровли и различные вещи, которые петербуржцы хранят на балконах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за шторма в Петербурге закрыли городские парки и сады
В Петербурге ищут родителей найденного ночью 5-летнего мальчика
Из-за сильного ветра в Неве резко поднялась вода, но дамбу пока закрывать не планируют
Петербургского врача отправят на лечение в психушку за экстремизм
Сломавшийся с утра светофор собрал огромную пробку в Купчино
Расходы на петербургский ТЭК вырастут на 27 процентов
Lada осталась самой популярной маркой машины в Петербурге
Самолет, летевший из Сарагосы в Петербург, сел в Литве из-за умершего пассажира
Нерпенок Вовчик сбежал от людей в Ладожское озеро
На Дивенской улице фасад дома обрушился на стоявшие рядом машины
Среда в Петербурге началась проливными дождями и штормовым ветром
В Санкт-Петербург не пустили 200 тонн "тепленькой" горбуши
Бесхозный предмет на станции метро "Чернышевская" проверяли целый час