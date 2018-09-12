«ПроДокторов» собрал более миллиона отзывов о врачах и клиниках

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-12T14:32:53+03:00

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Вопрос выбора врача - больная тема для каждого жителя Санкт-Петербурга. Не секрет, что нет более сложной проблемы для пациента, чем выбор лечащего доктора, особенно если это хирург или принимающий роды акушер-гинеколог. Все-таки ему им они доверяют свое здоровье, собственную жизнь и здоровье детей.

В век цифровых технологий пользоваться по старинке «сарафанным радио» недальновидно. Найти хорошего доктора или больницу можно с помощью ресурса «ПроДокторов». Сегодня это самый крупный в стране федеральный сайт отзывов о врачах и клиниках. Недавно он собрал рекордное количество откликов пациентов на своем ресурсе – миллион. Что важно - все заметки людей проверяют на подлинность.

За каждым откликом следят администраторы. Нет, это не значит, что здесь переписывают комментарии в правильном ключе. Создатели ресурса приглядывают за тем, чтобы критика была конструктивной. Приобретя столь широкую популярность, сайт привлекает внимание не только пациентов, но и самих специалистов, которые знают – на портале публикуется только достоверная информация от реальных людей.

- Огромное спасибо сайту «ПроДокторов»! Наконец-то появилась отдушина, где без лишней траты денег нервов и времени пациенты могут выбрать себе настоящего врача, профессионала с большой буквы. Я тоже здесь нашел «своего врача», - радостно написал один из посетителей сайта.

Стоит сказать, положительных отзывов все-таки больше - почти 82%.

Но и жалоб достаточно.

- Много раз в выборе врача, я заходила на сайт «ПроДокторов» и читала отзывы. Наверное, каждой женщине знакомо чувство, когда находишь своего врача, и много лет ходишь только к нему. У меня было так, но потом мой гинеколог ушла в декретный отпуск. И я начала новый поиск и вот я нашла своего специалиста. Если сказать, что я счастлива, это слово не передаст всех моих чувств, - написала одна из пациенток на портале.

Но если люди и жалуются, то чаще всего на плохие условия в больницах, огромные очереди в поликлиниках и безразличие врачей, к которым люди приходят на прием. Порой, кстати, за деньги. Нередко отзывы становятся поводом для внутренней проверки в той или иной клинике, после которой сами начальники отвечают недовольным пациентам. Иногда через пару дней после отзыва в медучреждении уже наведен порядок.

На сайте «ПроДокторов» сегодня можно найти практически любого доктора - в базе представлены более 37 000 клиник и более полумиллиона врачей со всей России. Это - на минутку! - 75% всего врачебного состава страны.

Cооснователь портала «ПроДокторов», директор ООО «МедРейтинг» Сергей Федосов.

Докторов предлагают оценивать по нескольким критериям: эффективности лечения, качеству обследования, информированию и отношению к пациентам. Подключиться к переписке предлагают и самим врачам. Более того, они бесплатно могут создать здесь свою страничку, оставить контакты, рассказать о клиническом опыте и методах лечения, похвастаться наградами. Ну а самое главное - пообщаться с пациентами, прислушаться к критике и прочитать о себе похвалу.

Кстати, самыми популярными медицинскими направлениями на сайте «ПроДокторов» являются: гинекология – 20% отзывов, стоматология – 7%, и педиатрия – более 5,5%. Врач-рекордсмен, получивший самое большое количество откликов на сайте, акушер-гинеколог из Ростова-на-Дону. О нем можно прочитать 269 рекомендаций.

- Мы гордимся доверием, которое оказывают нам пациенты, врачи и медицинские учреждения. На сегодняшний день нам удалось собрать большую часть информации о врачах и клиниках со всей страны на одном ресурсе, сделав его максимально полезным и удобным, прежде всего для людей, ищущих медицинскую помощь, - рассказал «Комсомольской правде» - сооснователь портала «ПроДокторов», директор ООО «МедРейтинг» Сергей Федосов. - Вот уже восьмой год мы следуем своему главному принципу – «бережное отношение к отзывам пациентов». Доказательством успешности выбранного пути для нас служат высокие темпы роста аудитории, за год мы проверили и опубликовали более 400 000 откликов.

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