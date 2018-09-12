«Ветеранское подворье» собирает соседей и молодежь

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-12T15:24:02+03:00

В Ленинградской области в четырнадцатый раз при поддержке Законодательного собрания региона прошел смотр-конкурс земледельцев.

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Зря беспокоились садоводы, что из-за жары и засухи не будет хорошего урожая. Опасения не оправдались! И доказательство тому - ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье», финал которого состоялся в городе Отрадное Ленинградской области.

Уже в четырнадцатый раз здесь чествовали хозяев лучших подворий и дачных участков, цветоводов, животноводов, садоводов, овощеводов, пчеловодов - тех, кто любит и умеет работать на земле.

В этом году праздник стал еще более многолюдным. Гости приехали из Петербурга, Вологды, Пскова и Эстонии.

- Я уже второй год участвую, - поделился Михаил Обухов из Нарвы. - В прошлом году получил премию как лучший садовод! На своем участке выращиваю черные помидоры - они такие вкусные!

Нарвская делегация во главе с депутатом Городского собрания Владимиром Бутузовым пригласила представителей Ленобласти и к себе на традиционный большой осенний фестиваль. 23 сентября Нарва станет осенней столицей Эстонии.

Герой Социалистического Труда из Петербурга Татьяна Захарова надеется, что в будущем свой вклад в «Ветеранское подворье» внесут и петербургские дачники, а пока выразила признательность людям, которые «множество раз кланяются земле», чтобы она принесла им обильный урожай.

Председатель Вологодской общественной организации ветеранов Геннадий Малышев передал теплые слова и памятные подарки от губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и председателя Заксобрания Андрея Луценко.

Конечно, желанными гостями на «Подворье» были и руководители Ленинградской области.

- Я думал, такие гигантские помидоры только на юге растут, - удивлялся губернатор региона Александр Дрозденко. - И тыквы, и даже виноград созрел! Наши ветераны всем пример подают своим жизнелюбием и активностью, я здесь всегда заряжаюсь энергией. Надо приглашать сюда молодых - тех, кто жизнью недоволен. Пусть учатся!

А молодежь и правда стала интересоваться конкурсом «Ветеранское подворье». В Отрадном десятки юных добровольцев помогали в организации праздника. Даже дети в конкурсе участвуют. Конечно, под руководством старших. Появилась специальная номинация «Лучшая детская грядка». В этом году в ней победил семилетний Максим Соснихин из Всеволожского района.

Руководители региона приняли участие в открытии

Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин напомнил, что с 2013 года праздник «Ветеранское подворье» уже есть в календаре.

- Наверное, главное, что здесь происходит, это общение, - считает он. - Люди приезжают со всей области, встречаются с руководителями районов, депутатами, обсуждают то, что им интересно, могут в неформальной обстановке задать вопрос или обсудить проблему. Праздник расширяет свои границы, участвуют соседи. Мы бы хотели, чтобы и Мурманская область, и Архангельск, и Коми приезжали, показывали, что у них выращивают, делились, как ведут хозяйство.

Через год финал «Ветеранского подворья» пройдет в Луге. И, возможно, он состоится на большой открытой площадке, как сказал Александр Дрозденко, с шатрами и палатками, чтобы не бояться ни дождя ни града, чтобы и себя показать, и посмотреть на соседей, какие все труженики и молодцы.