2018-09-13T09:56:00+03:00
Общество

Наука против рака: как ученые помогают онкопациентам России

«Комсомолка» узнала, как работают новые виды антираковой терапии
Поделиться:
Поиски путей спасения от рака идут не только в операционных.Поиски путей спасения от рака идут не только в операционных.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» узнала, как работают новые виды антираковой терапии

Злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения России, уступив первое место болезням системы кровообращения, опередив травмы и отравления. Огромная важность проблемы борьбы с раком неоспорима и требует решения.

В последние 10-15 лет невероятными темпами развиваются новые виды антираковой терапии. В мировую медицину пришли современные биотехнологии, благодаря которым на патологический процесс можно воздействовать на уровне генов и молекул.

Генная CAR-T терапия, препараты на основе малых молекул и многое другое. Научные разработки в области онкологии открывают перед врачами и пациентами невиданные возможности: вместо массовой терапии больные получили шанс на персонализированное лечение.

Над чем сейчас работают ученые? И есть ли шанс найти лекарство от рака?

Читайте в спецпроекте «Комсомолки»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24