Наука против рака: как ученые помогают онкопациентам России

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-13T09:56:00+03:00

Поиски путей спасения от рака идут не только в операционных.

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«Комсомолка» узнала, как работают новые виды антираковой терапии

Злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения России, уступив первое место болезням системы кровообращения, опередив травмы и отравления. Огромная важность проблемы борьбы с раком неоспорима и требует решения.

В последние 10-15 лет невероятными темпами развиваются новые виды антираковой терапии. В мировую медицину пришли современные биотехнологии, благодаря которым на патологический процесс можно воздействовать на уровне генов и молекул.

Генная CAR-T терапия, препараты на основе малых молекул и многое другое. Научные разработки в области онкологии открывают перед врачами и пациентами невиданные возможности: вместо массовой терапии больные получили шанс на персонализированное лечение.

Над чем сейчас работают ученые? И есть ли шанс найти лекарство от рака?

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