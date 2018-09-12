В Петербурге пройдет фотовыставка «Особые дети – могут!»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-12T16:04:50+03:00

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С 1 сентября в северной столице стартовал первый этап фотовыставки достижений «Особые дети – МОГУТ!». Участвовать в проекте могут семьи Санкт-Петербурга, воспитывающие ребёнка с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Стать участником очень просто, нужно сделать фотографию любого достижения особого ребёнка за минувший год, которое сам ребёнок и его семья считают наиболее значимым. Это достижение может быть любым: научился плавать, читать, разговаривать, сидеть, держать ложку, улыбаться. После этого необходимо заполнить анкету участника на сайте Littleone.com и загрузить туда фото.

По словам организаторов проекта, главная цель проекта - поддержка особых детей и членов их семей, укрепление внутрисемейных связей. Другой исключительно важной целью является ознакомление широких слоёв общественности с жизнью семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида.

Отметим, что мероприятие пройдет в несколько этапов. Прием фотографий и заявок продлится до 20 октября 2018 года, сама фотовыставка будет проходить с 19 по 24 ноября по адресу Невский проспект, 39, а торжественная церемония награждения участников состоится 21 ноября. В программе мероприятия развлекательные шоу, выступления аниматоров, сладкие угощения и, конечно, вручение дипломов участника и подарков от спонсоров проекта. Фотовыставка достижений проходит уже пять лет, и с каждым годом набирает обороты. В этом году мероприятие получило Президентский гранд. Планируется, что в этом году церемонию награждения фотовыставки достижений «Особые дети – МОГУТ!» посетят более 600 человек.

Организаторами проекта выступают благотворительная региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Особый Петербург» и Портал петербургских родителей «Littleone».

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