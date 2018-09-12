В Петербурге киллера, забывшего после убийства сотрудника ФСИН удалить улику из соцсетей, приговорили к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-12T21:55:00+03:00

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Расстрелянного в упор подполковника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова нашли на Колтушском шоссе рядом с агрофирмой «Выборжец». 34-летний офицер, истекавший кровью, сидел за рулем своего Nissan X-Trail. Рядом с ним бегал его знакомый 63-летний коммерсант Сабир Садыков. Именно его поначалу заметил проезжавший мимо экипаж ППС. Полицейские остановились, чтобы узнать, что случилось. Тогда они и заметили умирающего на сиденье подполковника. Чернова тут же госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.

Опросить подполковника силовики не успели. Сам же Сабир Садыков рассказал сыщикам, что проезжал мимо и просто заметил иномарку своего друга. Якобы его расстреляли двое на белых «Жигулях». Но коммерсант вел себя очень нервно, тогда силовики и решили взять его в оборот.

Мойсеенко был замруководителя регионального УФСИН

- На одежде коммерсанта нашли следы пороха, - рассказали "КП-Петербург" следователи. - Убийца стрелял, сидя на переднем сиденье через сумку с надписью «Аэропорт Доминиканы». Гильзы остались в сумке. Мы начали просматривать социальные сети этого предпринимателя. И нашли фотографию, где он с этой же сумкой! Тогда мы его задержали.

Садыков, к слову, попытался сбежать. Но полицейские схватили его, когда тот попытался покинуть Петербург. Отпираться коммерсант не стал и в итоге признался, что убийство офицера заказал начальник жертвы.

- Он признался, что совершил преступление по заказу замруководителя ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, - продолжают силовики. - Убитый сотрудник курировал в ведомстве вопросы строительства, в том числе следственного изолятора «Кресты-2». Во время строительства были хищения, которые заметил Чернов. Чтобы убрать лишнего свидетеля, с ним и решили расправиться. Сам же киллер тоже был вовлечен в это строительство. Он был начальником разнорабочих. Чтобы ему дали разрешение на дальнейшую работу, он и пошел на преступление.

К слову, изначально сумму работ оценили в 4,3 миллиарда рублей, но в последствии сошлись с генподрядчиком на 12 миллиардах. «Кресты-2» - самый крупный изолятор в Европе на четыре тысячи заключенных - обещали сдать в последний раз в октябре 2016 года. Потом сроки отодвинули на неопределенный срок, а на генподрядчика – «Генеральную строительную компанию» УФСИН подала иск в арбитраж на миллиард рублей.

На строительство "Крестов-2" в Колпино государство выделило 12 миллиардов рублейФото: Тимур ХАНОВ

Сейчас расследование в отношении Мойсеенко продолжается. Садыков же признал свою вину и сейчас суд вынес решение по его уголовному делу.

- Садыков полностью признал свою вину, дал изобличающие соучастников показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Приговором суда Садыкову назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.