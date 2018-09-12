2018-09-12T23:51:56+03:00
Спорт

Выгнали оттуда, пришел сюда: экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин объяснил ребенку, как оказался в "Кайрате"

Футболист разоткровенничался перед матчем в Санкт-Петербурге [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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"Аршавин, ты лучший!" - юный поклонник сказал футболисту все, что о нем думает. Фото: "Твиттер" "Зенита""Аршавин, ты лучший!" - юный поклонник сказал футболисту все, что о нем думает. Фото: "Твиттер" "Зенита"
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Казалось бы, еще совсем недавно Андрея Аршавина считали главным футболистом не только петербугского "Зенита", но и всей России. Но время летит. Вот уже три года Андрей не только не играет за "сине-бело-голубых". Форвард живет в другой стране и забивает голы совсем за другой клуб.

Сейчас Андрей Аршавин - звезда казахстанского "Кайрата". И не беда, что футболисту уже далеко за тридцать. Несмотря на солидный для футболиста возраст, 37-летний хавбек продолжает блистать на поле и становиться лучшим игроком чемпионата Казахстана месяц за месяцем.

Конечно, товарищеский матч "Зенита" с "Кайратом", в составе которого на поле вышел и Аршавин, в Петербурге ждали с особенным трепетом.

- Ух, не прав был, когда заявил Аршаве - я-то уже не сыграл на новом стадионе, но и ты не успел. А он успел, вот же гад! - написал в своем "Инстаграме" Владислав Радимов.

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Крошка сын к отцу пришёл?
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Поединок состоялся на стадионе "Санкт-Петербург" 9 сентября. "Зенит" тогда обыграл "Кайрат" со счетом 1:0. Аршавин заставил понервничать нашего вратаря, но, к счастью для болельщиков "Зенита", гола не получилось. Но появлению Аршавина на поле болельщики в любом случае радовались, как дети. Радовались и дети.

Перед выходом футболистов на поле один из мальчиков, которые провожали игроков на газон, спросил:

- Аршавин! Почему ты в эту команду ушел?

- Меня же выгнали из той, поэтому мне в эту пришлось перейти, - шутливо ответил капитан "Кайрата".

Но решил объяснить мальчику, что это была лишь шутка.

- Да нет, у меня контракт просто закончился, - признался футболист.

Но мальчику, на самом-то деле, все это было не так уж и важно.

- Аршавин! Ты лучше всех! - в итоге выпалил парнишка.

Аршавин - ты лучший!.

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"Не любит, не любил и не нужны...". Эти слова Алисы Аршавиной о детях мужа-футболиста от первого брака стали практически предпоследними. На днях женщина выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой Андрей и маленькая Есеня в форме «Кайрата» идут по полю после игры (подробности)

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