День Василеостровского района Санкт-Петербурга 2018: Полная программа мероприятий
Василеостровский район Санкт-Петербурга - один из четырех центральных районов Северной столицы. В субботу, 15 сентября 2018 года, жители и гости города будут отмечать
281-ю годовщина образования Васильевской части Санкт-Петербурга. На все праздничные площадки вход свободный!
День Васильостровского района 2018: Полная программа
#FOTOслед
Где: Стрелка Васильевского острова.
Время проведения: 16.00-21.00.
Центром общедоступного праздника для всех категорий населения станет фестиваль молодежных течений по битбоксу и батлы, выступление хэдлайнеров, танцевальный драйв и отличная музыка разных жанров. Интересные современные фотозоны позволят всем желающим сделать необычные снимки и оставить свою фотографию на карте Васильевского острова.
Кульминацией праздничного мероприятия станет флешмоб - создание карты Васильевского острова на ступенях Биржи.
#ARTслед
Где: Музей современного искусства «Артмуза».
Место проведения:13-я линия В.О., 70.
Когда: 13.00 – 18.00 Свободное посещение музея «Артмуза».
18.00 – 21.00 Музыкальная театрализованная программа на крыше «СОЛНЦЕСПРАВА».
Для жителей Васильевского острова, питерцев и гостей Северной столицы будут звучать джазовые композиции в исполнении лучших музыкантов города, Петербургское Театральное Товарищество «Комик-Трест» покажет зрителям спектакль из своего репертуара.
#CULTслед
Где: Остров открытых музеев.
Когда:12.00-17.00
Свободное посещение музеев без экскурсионной программы: кунсткамера, музей истории школы Карла Мая, музей современного искусства «Артмуза», центральный музей почвоведения.
Дополнительная информация:
Экскурсия в экспозицию «Подземное царство». Проводится по мере комплектования групп. Цена-100руб./чел.
Экскурсия в экспозицию "Шагреневая кожа". Проводится по мере комплектования групп. Цена-100руб./чел.
#TOURслед
Пешком по истории. Пешеходные экскурсии
Когда: 13.00 – 14.00
Библиотекой №1 им. Н.Г. Чернышевского будет организована экскурсияпо авторскому маршруту от Конки до Смоленки. (12+)
В программе экскурсии - рассказ об истории домов–памятников и знаменитых личностях, живших в них. Завершится экскурсия на берегу тихой реки Смоленки, недалеко от места, где еще до Петра находилась Чухонская деревня.
Когда: сбор группы в 13.00 у памятника «Конка» (ст.м.Василеостровская).
Контактный тел. 350-12-00; 350-28-79
Библиотекой №2 им. Л.Н. Толстого будет организована экскурсия от библиотеки до Горного университета. (12+)
В программе - рассказ об интересных домах и людях в Академическом и Бугском переулках, о доме Д.Трезини и его памятнике, о других достопримечательностях экскурсионного маршрута по 6–7-й линиям, набережной Л. Шмидта до Горного университета.
Когда: сбор группы в 13.00 у библиотеки № 2 им. Толстого по адресу: 6 линия, д.17.
Контактный тел.: 323-67-87; 323-08-63
Когда: 13.00 – 15.00
Две экскурсии по Университетской набережной проведут волонтеры и активисты Российского движения школьников.
Когда: сбор групп в 13.00 и в 14.00 у Сфинксов.
Контактный тел.: 323-04-32
#MUZслед
Где: Концертный зал в Румянцевском саду
Когда: 14.00-16.00
Историческая сцена Румянцевского сада станет центром притяжения для меломанов разного возраста. В праздничную концертную программу будут включены полюбившиеся зрителям произведения в исполнении музыкальных коллективов летнего сезона 2018 года. Калейдоскоп джазовых, эстрадных мелодий превратит Румянцевский сад в открытую танцевальную площадку.
#DVORслед
День знаний о Васильевском
Когда: 14.00-16.00
Где: Благовещенский сад (организатор: МО Васильевский); двор д.76 по Большому пр. В.О. (организатор: МО № 7)
День знаний о Васильевском острове проведут муниципальные образования для семейной аудитории.
Участники праздника расскажут о любимом Васильевском острове как острове музеев, студенчества, литературы, науки, знаменитых людей и морских традиций.
Контактные тел.: 305-01-55 - МО № 7, 328-58-31 - МО Васильевский.
16 сентября
Праздник «Русская рыба»
Где: 6-7 линия Васильевского острова
Программа: Шесть ресторанных концепций Санкт-Петербурга представят свои кулинарные достижения, приготовленные из рыбы и морепродуктов, добытых в разных регионах России.
Гости праздника смогут попробовать авторские блюда из свежей рыбы: палтуса, форели, камбалы, щуки, лосося, угря. Будет представлен широкий выбор закусок с морскими деликатесами – креветками, мидиями, крабами, включая современную интерпретацию – бургер из краба. Для любителей блюд на мангале подготовлено барбекю-меню из морепродуктов.
В программу праздника вошли и кулинарные шоу-дегустации. Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров.