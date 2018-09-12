День Василеостровского района Санкт-Петербурга 2018: Полная программа мероприятий

12 Сент. 12:37 2018-09-13T12:42:34+03:00

День рождения Василеостровского района Петербурга будут отмечать 15 сентября 2018 года.

281-й день образования Васильевской части Санкт-Петербурга будут отмечать 15 сентября 2018 года

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Василеостровский район Санкт-Петербурга - один из четырех центральных районов Северной столицы. В субботу, 15 сентября 2018 года, жители и гости города будут отмечать

281-ю годовщина образования Васильевской части Санкт-Петербурга. На все праздничные площадки вход свободный!

День Васильостровского района 2018: Полная программа

#FOTOслед

Где: Стрелка Васильевского острова.

Время проведения: 16.00-21.00.

Центром общедоступного праздника для всех категорий населения станет фестиваль молодежных течений по битбоксу и батлы, выступление хэдлайнеров, танцевальный драйв и отличная музыка разных жанров. Интересные современные фотозоны позволят всем желающим сделать необычные снимки и оставить свою фотографию на карте Васильевского острова.

Кульминацией праздничного мероприятия станет флешмоб - создание карты Васильевского острова на ступенях Биржи.

#ARTслед

Где: Музей современного искусства «Артмуза».

Место проведения:13-я линия В.О., 70.

Когда: 13.00 – 18.00 Свободное посещение музея «Артмуза».

18.00 – 21.00 Музыкальная театрализованная программа на крыше «СОЛНЦЕСПРАВА».

Для жителей Васильевского острова, питерцев и гостей Северной столицы будут звучать джазовые композиции в исполнении лучших музыкантов города, Петербургское Театральное Товарищество «Комик-Трест» покажет зрителям спектакль из своего репертуара.

#CULTслед

Где: Остров открытых музеев.

Когда:12.00-17.00

Свободное посещение музеев без экскурсионной программы: кунсткамера, музей истории школы Карла Мая, музей современного искусства «Артмуза», центральный музей почвоведения.

Дополнительная информация:

Экскурсия в экспозицию «Подземное царство». Проводится по мере комплектования групп. Цена-100руб./чел.

Экскурсия в экспозицию "Шагреневая кожа". Проводится по мере комплектования групп. Цена-100руб./чел.

#TOURслед

Пешком по истории. Пешеходные экскурсии

Когда: 13.00 – 14.00

Библиотекой №1 им. Н.Г. Чернышевского будет организована экскурсияпо авторскому маршруту от Конки до Смоленки. (12+)

В программе экскурсии - рассказ об истории домов–памятников и знаменитых личностях, живших в них. Завершится экскурсия на берегу тихой реки Смоленки, недалеко от места, где еще до Петра находилась Чухонская деревня.

Когда: сбор группы в 13.00 у памятника «Конка» (ст.м.Василеостровская).

Контактный тел. 350-12-00; 350-28-79

Библиотекой №2 им. Л.Н. Толстого будет организована экскурсия от библиотеки до Горного университета. (12+)

В программе - рассказ об интересных домах и людях в Академическом и Бугском переулках, о доме Д.Трезини и его памятнике, о других достопримечательностях экскурсионного маршрута по 6–7-й линиям, набережной Л. Шмидта до Горного университета.

Когда: сбор группы в 13.00 у библиотеки № 2 им. Толстого по адресу: 6 линия, д.17.

Контактный тел.: 323-67-87; 323-08-63

Когда: 13.00 – 15.00

Две экскурсии по Университетской набережной проведут волонтеры и активисты Российского движения школьников.

Когда: сбор групп в 13.00 и в 14.00 у Сфинксов.

Контактный тел.: 323-04-32

#MUZслед

Где: Концертный зал в Румянцевском саду

Когда: 14.00-16.00

Историческая сцена Румянцевского сада станет центром притяжения для меломанов разного возраста. В праздничную концертную программу будут включены полюбившиеся зрителям произведения в исполнении музыкальных коллективов летнего сезона 2018 года. Калейдоскоп джазовых, эстрадных мелодий превратит Румянцевский сад в открытую танцевальную площадку.

#DVORслед

День знаний о Васильевском

Когда: 14.00-16.00

Где: Благовещенский сад (организатор: МО Васильевский); двор д.76 по Большому пр. В.О. (организатор: МО № 7)

День знаний о Васильевском острове проведут муниципальные образования для семейной аудитории.

Участники праздника расскажут о любимом Васильевском острове как острове музеев, студенчества, литературы, науки, знаменитых людей и морских традиций.

Контактные тел.: 305-01-55 - МО № 7, 328-58-31 - МО Васильевский.

16 сентября

Праздник «Русская рыба»

Где: 6-7 линия Васильевского острова

Программа: Шесть ресторанных концепций Санкт-Петербурга представят свои кулинарные достижения, приготовленные из рыбы и морепродуктов, добытых в разных регионах России.

Гости праздника смогут попробовать авторские блюда из свежей рыбы: палтуса, форели, камбалы, щуки, лосося, угря. Будет представлен широкий выбор закусок с морскими деликатесами – креветками, мидиями, крабами, включая современную интерпретацию – бургер из краба. Для любителей блюд на мангале подготовлено барбекю-меню из морепродуктов.

В программу праздника вошли и кулинарные шоу-дегустации. Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров.