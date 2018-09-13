2018-09-13T14:31:38+03:00
Досуг

Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Программа мероприятий, дата проведения

В Северной столице главный праздник студентов пройдет уже во второй раз. Стала известна программа Парада российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге
Степан СТЕПАНОВ
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Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Полная программа.Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Полная программа.
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В Санкт-Петербурге 15 сентября 2018 года состоится ежегодный Парад российского студенчества 2018. Это будет большой праздник и самое грандиозное посвящение в студенты. В этом году по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году право на организацию Парада в Санкт-Петербурге получил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Как сообщили в оргкомитете, Парад-2018 соберет более 2500 учащихся из более чем 40 образовательных организаций высшего и среднего образования Петербурга. Наставления первокурсникам дадут ректоры вузов, звезды науки, культуры и спорта, космонавты, общественные и политические деятели.

Парад-2018 в Петербурге соберет более 2500 учащихся.

Парад-2018 в Петербурге соберет более 2500 учащихся.

Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Программа

Парад в Санкт-Петербурге будет проходить с 11.30 до 15.30 на территории Петропавловской крепости. Начнется он с торжественного шествия студенческих колонн, принятия клятвы российского студента.

11.30 Начало сбора участников Иоанновский равелин, Петропавловская крепость.

11.30 - 12.30 Построение участников Парада (по образовательным организациям) Иоанновский равелин, Петропавловская крепость.

12.45 - 13.30 Начало движения колонн. Колонны образовательных организаций следуют

до Нарышкина бастиона Петропавловская крепость: от Иоанновского равелина по главной аллее через Соборную площадь на Нарышкин бастион.

13.30 - 15.30 Официальная часть, праздничный концерт. Нарышкин бастион, Петропавловская крепость.

15.30 Окончание мероприятия Нарышкин бастион, Петропавловская крепость.

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