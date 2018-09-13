Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Программа мероприятий, дата проведения
В Санкт-Петербурге 15 сентября 2018 года состоится ежегодный Парад российского студенчества 2018. Это будет большой праздник и самое грандиозное посвящение в студенты. В этом году по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году право на организацию Парада в Санкт-Петербурге получил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Как сообщили в оргкомитете, Парад-2018 соберет более 2500 учащихся из более чем 40 образовательных организаций высшего и среднего образования Петербурга. Наставления первокурсникам дадут ректоры вузов, звезды науки, культуры и спорта, космонавты, общественные и политические деятели.
Парад-2018 в Петербурге соберет более 2500 учащихся.
Парад российского студенчества 2018 в Санкт-Петербурге: Программа
Парад в Санкт-Петербурге будет проходить с 11.30 до 15.30 на территории Петропавловской крепости. Начнется он с торжественного шествия студенческих колонн, принятия клятвы российского студента.
11.30 Начало сбора участников Иоанновский равелин, Петропавловская крепость.
11.30 - 12.30 Построение участников Парада (по образовательным организациям) Иоанновский равелин, Петропавловская крепость.
12.45 - 13.30 Начало движения колонн. Колонны образовательных организаций следуют
до Нарышкина бастиона Петропавловская крепость: от Иоанновского равелина по главной аллее через Соборную площадь на Нарышкин бастион.
13.30 - 15.30 Официальная часть, праздничный концерт. Нарышкин бастион, Петропавловская крепость.
15.30 Окончание мероприятия Нарышкин бастион, Петропавловская крепость.