Программист Петр Левашов из Петербурга признался в киберпреступлениях в США

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-13T14:44:37+03:00

Изначально в запросе США указывали, что за все преступления Петру грозит больше полувека тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

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Предполагаемый создатель «вируса» Трампа, который якобы повлиял на президентские выборы в США, признал свою вину. 38-летнего Петра Левашова из Петербурга уже полтора года бросают по тюрьмам – испанским и американским – из-за подозрений в киберпреступлениях.

«ДЛЯ НАС ЭТО ШОК»

Петра схватили по запросу американских спецслужб 7 апреля 2017-го. В тот момент мужчина отдыхал вместе с семьей – женой Марией и четырехлетним сынишкой – в Барселоне. Ночью люди в форме ворвались в гостиничный номер предполагаемого хакера и положили всех лицом в пол.

– Меня и сына не выпускали из комнаты полицейские, – поделилась тогда с «Комсомолкой» Мария. – Мужа несколько часов держали в другой комнате. А потом забрали его и увезли в комиссариат со всеми нашими электронными устройствами.

Вскоре Петру сообщили, что американские власти подозревают его в мошенничестве посредством информационных технологий, рассылке спама и получения данных незаконным путем.

Вечером 7 апреля по видеосвязи провели заседание центрального расследовательского суда №3 в Мадриде. Испанская Фемида взяла Петра под стражу. Марии пришлось отвезти сына на Родину и вернуться.

– Для нас это шок, – говорила Мария. – Мой муж не обладает такими знаниями, чтобы вмешиваться в какие-то выборы и в компьютерные сети других стран!

В Петербурге Петр разрабатывал мобильные приложения, еще у Левашовых была своя фирма по организации мероприятий. Но после отпуска в Барселоне Левашов стал опытным арестантом: его держали в тюрьмах «Бриан», «Мадрид III», «Севилья II».

По словам супруги, он жил в «одиночках» в сорокоградусной жаре, ему запрещали общаться с кем-либо и даже обращаться к доктору, – словом, оказывали давление. Еще тогда Мария говорила, что цель – заставить мужа подписать все, что угодно. В феврале Петра экстрагировали в США.

ИЗВЕСТЕН КАК «PETER SEVERA»

Сейчас женщина ситуацию не комментирует. А сам Левашов признается во всех преступлениях, которые ему вменяют. Чистосердечное он дал вчера, 12 сентября, на заседании окружного суда в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Петр признал, что он не кто иной как «Peter Severa», «Petr Severa», «Сергей Астахов» – создатель нескольких бот-сетей, мошенник, киберпреступник и похититель личных данных пользователей интернета.

Ботнет – это сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением. Вирус позволяет третьей стороне управлять всей сетью без ведома хозяев компьютеров.

– С конца девяностых и до ареста Левашов управлял несколькими бот-сетями, в том числе Storm, Waledac и Kelihos, для сбора личной информации и средств идентификации (включая адреса электронной почты, имена пользователей, логины и пароли) с зараженных компьютеров, – сообщают в Минюсте США. – Чтобы расширить сети, он распространял спам и вредоносные программы, такие как банковские трояны. Также Левашов рекламировал вредоносные программы для других, чтобы обогатиться.

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – ПОЛВЕКА?

В течение двадцати лет, уверены в США, Левашов модерировал криминальные форумы, на которых продавались похищенные личные данные пользователей, вредоносное ПО и другое «оружие» для киберпреступлений.

– Управление ботнетами позволяло Левашову собирать личную информацию с зараженных компьютеров, распространять спам и вредоносное ПО, используемое для облегчения многочисленных атак, – сказал на заседании помощник генерального прокурора Брайан Бенцковски.

В момент ареста Левашова Kelihos охватывал минимум пятьдесят тысяч компьютеров. Специальный агент ФБР Тернер заверил на заседании, что на Левашова «в ходе многолетнего расследования собраны доказательства по всему миру».

– Годы господин Левашов жил комфортно, в то время как его преступное поведение портило жизнь тысяч пользователей компьютеров, – заявил на суде прокурор США из округа Коннектикут Джон Дарем. – Благодаря совместной работе ФБР и наших партнеров в правоохранительных органах, промышленности и науке, успешный киберпреступник был нейтрализован.

Судья Роберт Чатиньи назначил вынесение приговора на 6 сентября 2019 года. Изначально в запросе США указывали, что за все преступления Петру грозит больше полувека тюрьмы.