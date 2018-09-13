Где сделать бесплатную прививку от гриппа в Петербурге в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-13T16:29:53+03:00

В Северной столице в преддверии зимы бесплатную прививку от гриппа сделают более 2 миллионам горожанам

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В Петербурге наступила осень, а значит, пришла пора позаботиться о своем здоровье перед периодом холодов и эпидемий. В Петербурге уже начали делать прививки от гриппа в 2018 году. Как проходит вакцинация в Северной столице, разбиралась «Комсомолка».

НА УКОЛЫ СТАНОВИСЬ

Прививочная компания в Петербурге началась 3 сентября 2018 года. Вакцину от гриппа бесплатно, как и всегда, можно получить по месту жительства в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник, а также по месту работы и учебы. Чтобы от гриппа защитился весь коллектив, руководителям учреждений нужно обратиться в территориальную поликлинику и пригласить медиков. Вакцина в этом году рассчитана на 2 370 000 горожан. И это на 3,7 процента больше, чем в 2017 году.

– В 2018 году бесплатную вакцинацию против гриппа в Петербурге смогут получить 45% населения города, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по городу.

В городе также работают мобильные пункты вакцинации. По несколько дежурных служб расположены в разных районах Петербурга у станций метро и на других площадках.

Лучше всего прививку делать в сентябре и октябре.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцина для взрослых, детей и беременных женщин поступила в Петербург в конце августа. На период эпидемии уже определены три штамма вирусов группы А, которые ожидают подъема.

– Каждый год Всемирная организация здравоохранения делает прогноз, какие именно штаммы вирусов будут с наибольшей вероятностью доминировать в предстоящем эпидемическом сезоне. Такой прогноз разрабатывается примерно за 8-10 месяцев, чтобы страны, где грипп каждый сезон укладывает в постель сотни тысяч людей, успели подготовиться и произвести нужное количество вакцины. По результатам постоянного мониторинга предлагается состав двух видов вакцин – для южного и для северного полушария, – рассказали в Комитете по здравоохранению.

С начала прививочной кампании о защите от гриппа позаботились уже 139 719 петербуржцев. Это всего 2,6 процента от населения города. Среди них 5 839 человек воспользовались бесплатной вакцинацией в мобильных пунктах.

Тех, кто не делает вакцину из-за беспокойства о своем состоянии после прививки, спешат успокоить.

– Опасаться последствий вакцинации оснований нет, – говорят в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – Она безопасна для лиц всех возрастных групп и весь год защищает от актуальных штаммов вируса гриппа.

Кроме поликлиник, бесплатно сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах вакцинации.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВАЖНО

Лучше всего делать прививку от гриппа в сентябре и октябре. Иммунитет против вируса формируется в течение 1-2 недель. А у тех, чье здоровье ослаблено, это займет около одного и полутора месяцев. Поэтому специалисты и призывают позаботиться о вакцинации заранее.

– Грипп – опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмоний, осложнений со стороны сердечно - сосудистой системы, обострению хронических заболеваний. Поэтому вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа, – добавили в Комитете по здравоохранению.

КСТАТИ

В прошлом году в Петербурге защитились от болезни 2 599 973 человек, и это почти половина всех горожан. В 2017 году прививочная кампания продолжалась до 1 ноября. После того, как профилактика в рамках национального календаря прививок закончилась, в городе еще до 31 декабря продолжали ставить вакцине вне федеральных поставок. Всего в прошлом году за счет администраций районов Петербурга было закуплено еще 157 719 доз гриппозных вакцин на сумму 34 026 496,09 рублей.

КОНКРЕТНО

Где сделать прививку от гриппа в Петербурге в 2018 году: работа мобильных прививочных пунктов в Петербурге

Московский район

- у станции метро «Звездная»

Сентябрь по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00

- у станции метро «Московская»

Весь сентябрь по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00

Калининский район

- у станции метро «Гражданский проспект»

С 10 по 26 сентября с 14.00 до 20.00

- у станции метро «Девяткино»

С 11 по 25 сентября с 14.00 до 20.00

- у станции метро «Площадь Ленина»

С 10 по 28 сентября с 14.00 до 20.00

- у станции метро «Академическая»

С 3 по 28 сентября с 12.00 до 19.00

- у станции метро «Площадь мужества»

С 17 по 28 сентября с 13.00 до 20.00

Кронштадтский район

- пр. Ленина, д.13

С 3 по 28 сентября по будням с 18.00 до 20.00

Выборгский район

- у станций метро «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Удельная»

С 03 по 29 сентября с 8.00 до 20.00

Фрунзенский район

- у станций метро «Международная» и «Купчино»

Сентябрь по будням с 8.00 до 19.00

Красногвардейский район

- у станции метро «Ладожская»

Сентябрь по будням с 14.30 до 19.30

- у станции метро «Новочеркасская» (выход у Новочеркасского пр, 26)

Сентябрь по будням с 16.00 до 19.00

Центральный район

- у станции метро «Владимирская»

По будням с 5 по 28 сентября с 9.00 до 18.00

- у станции метро «Лиговский проспект»

По будням с 3 по 28 сентября с 9.00 до 20.00

- у станции метро «Площадь Восстания»

По будням с 24 по 28 сентября с 11.00 до 19.00

Приморский район

- у станций метро «Старая деревня», «Пионерская» и «Беговая»

Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 13.30 до 19.30

- у станций метро «Черная речка»

Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 14.30 до 19.30

- у станции метро «Комендантский проспект»

Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 9.30 до 18.30

Петроградский район

- у станций метро «Чкаловская» и «Горьковская»

С 5 сентября по 18 октября в течение дня

г. Колпино

- ул. Октябрьская, д.8, помещение ТРЦ «Ока»

- бульвар Трудящихся, д.12, лит. А, помещение ТРЦ «Ока»

15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября, 6, 7, 13, 14 октября с 11.00 до 20.00

- железнодорожный вокзал г. Колпино

Вторник, среда, четверг с 23 августа по 27 сентября с 16.00 до 20.00