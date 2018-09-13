Где сделать бесплатную прививку от гриппа в Петербурге в 2018 году
В Петербурге наступила осень, а значит, пришла пора позаботиться о своем здоровье перед периодом холодов и эпидемий. В Петербурге уже начали делать прививки от гриппа в 2018 году. Как проходит вакцинация в Северной столице, разбиралась «Комсомолка».
НА УКОЛЫ СТАНОВИСЬ
Прививочная компания в Петербурге началась 3 сентября 2018 года. Вакцину от гриппа бесплатно, как и всегда, можно получить по месту жительства в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник, а также по месту работы и учебы. Чтобы от гриппа защитился весь коллектив, руководителям учреждений нужно обратиться в территориальную поликлинику и пригласить медиков. Вакцина в этом году рассчитана на 2 370 000 горожан. И это на 3,7 процента больше, чем в 2017 году.
– В 2018 году бесплатную вакцинацию против гриппа в Петербурге смогут получить 45% населения города, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по городу.
В городе также работают мобильные пункты вакцинации. По несколько дежурных служб расположены в разных районах Петербурга у станций метро и на других площадках.
Лучше всего прививку делать в сентябре и октябре.Фото: Олег ЗОЛОТО
Вакцина для взрослых, детей и беременных женщин поступила в Петербург в конце августа. На период эпидемии уже определены три штамма вирусов группы А, которые ожидают подъема.
– Каждый год Всемирная организация здравоохранения делает прогноз, какие именно штаммы вирусов будут с наибольшей вероятностью доминировать в предстоящем эпидемическом сезоне. Такой прогноз разрабатывается примерно за 8-10 месяцев, чтобы страны, где грипп каждый сезон укладывает в постель сотни тысяч людей, успели подготовиться и произвести нужное количество вакцины. По результатам постоянного мониторинга предлагается состав двух видов вакцин – для южного и для северного полушария, – рассказали в Комитете по здравоохранению.
С начала прививочной кампании о защите от гриппа позаботились уже 139 719 петербуржцев. Это всего 2,6 процента от населения города. Среди них 5 839 человек воспользовались бесплатной вакцинацией в мобильных пунктах.
Тех, кто не делает вакцину из-за беспокойства о своем состоянии после прививки, спешат успокоить.
– Опасаться последствий вакцинации оснований нет, – говорят в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – Она безопасна для лиц всех возрастных групп и весь год защищает от актуальных штаммов вируса гриппа.
Кроме поликлиник, бесплатно сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах вакцинации.Фото: Олег ЗОЛОТО
ВАЖНО
Лучше всего делать прививку от гриппа в сентябре и октябре. Иммунитет против вируса формируется в течение 1-2 недель. А у тех, чье здоровье ослаблено, это займет около одного и полутора месяцев. Поэтому специалисты и призывают позаботиться о вакцинации заранее.
– Грипп – опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмоний, осложнений со стороны сердечно - сосудистой системы, обострению хронических заболеваний. Поэтому вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа, – добавили в Комитете по здравоохранению.
КСТАТИ
В прошлом году в Петербурге защитились от болезни 2 599 973 человек, и это почти половина всех горожан. В 2017 году прививочная кампания продолжалась до 1 ноября. После того, как профилактика в рамках национального календаря прививок закончилась, в городе еще до 31 декабря продолжали ставить вакцине вне федеральных поставок. Всего в прошлом году за счет администраций районов Петербурга было закуплено еще 157 719 доз гриппозных вакцин на сумму 34 026 496,09 рублей.
КОНКРЕТНО
Где сделать прививку от гриппа в Петербурге в 2018 году: работа мобильных прививочных пунктов в Петербурге
Московский район
- у станции метро «Звездная»
Сентябрь по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00
- у станции метро «Московская»
Весь сентябрь по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00
Калининский район
- у станции метро «Гражданский проспект»
С 10 по 26 сентября с 14.00 до 20.00
- у станции метро «Девяткино»
С 11 по 25 сентября с 14.00 до 20.00
- у станции метро «Площадь Ленина»
С 10 по 28 сентября с 14.00 до 20.00
- у станции метро «Академическая»
С 3 по 28 сентября с 12.00 до 19.00
- у станции метро «Площадь мужества»
С 17 по 28 сентября с 13.00 до 20.00
Кронштадтский район
- пр. Ленина, д.13
С 3 по 28 сентября по будням с 18.00 до 20.00
Выборгский район
- у станций метро «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Удельная»
С 03 по 29 сентября с 8.00 до 20.00
Фрунзенский район
- у станций метро «Международная» и «Купчино»
Сентябрь по будням с 8.00 до 19.00
Красногвардейский район
- у станции метро «Ладожская»
Сентябрь по будням с 14.30 до 19.30
- у станции метро «Новочеркасская» (выход у Новочеркасского пр, 26)
Сентябрь по будням с 16.00 до 19.00
Центральный район
- у станции метро «Владимирская»
По будням с 5 по 28 сентября с 9.00 до 18.00
- у станции метро «Лиговский проспект»
По будням с 3 по 28 сентября с 9.00 до 20.00
- у станции метро «Площадь Восстания»
По будням с 24 по 28 сентября с 11.00 до 19.00
Приморский район
- у станций метро «Старая деревня», «Пионерская» и «Беговая»
Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 13.30 до 19.30
- у станций метро «Черная речка»
Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 14.30 до 19.30
- у станции метро «Комендантский проспект»
Понедельник и четверг с 5 по 27 сентября и 21 сентября с 9.30 до 18.30
Петроградский район
- у станций метро «Чкаловская» и «Горьковская»
С 5 сентября по 18 октября в течение дня
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