2018-09-13T15:29:34+03:00
Общество

Ливни, грозы, ветер: МЧС выпустило экстренное предупреждение о плохой погоде в Петербурге

В Северную столицу пришла осень
Степан СТЕПАНОВ
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Погода в Санкт-Петербурге 13 - 16 сентября 2018 года: холодно и дождь.Погода в Санкт-Петербурге 13 - 16 сентября 2018 года: холодно и дождь.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге резко ухудшилась погода, в связи с чем региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения. Согласно прогнозу синоптиков, до конца дня, 13 сентября 2018 года, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Температура воздуха днем не превысит +13+15, ночью столбик термометра опустится до +8.

- Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте во время сильного дождя, - напомнили в ГУ МЧС по Ленинградской области. - Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Погода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни существенно не изменится: 14 - 16 сентября 2018 года в регионе прогнозируются грозы, ливни.

- В связи со сложившейся обстановкой повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, - предупреждают спасатели.

БДИ!

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". С мобильного - "112" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

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