Юные музыканты Петербурга получили в подарок новое фортепиано

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-13T17:05:42+03:00

Фортепиано – хороший подарок к юбилею и к началу учебного года. Автор фото Белов Олег.

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Музыкальная школа № 37, которая находится в Приморском районе Санкт-Петербурга, получила подарок от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» - фортепиано, изготовленное на знаменитой немецкой фабрике Perzina.

Перед официальной церемонией вручения презента ребятишки с интересом осматривали выставленный в актовом зале инструмент.

- Я на таком никогда еще не играла, скорей бы попробовать! – не в силах сдержать эмоции восклицает одна из учениц.

- Успехи российских музыкантов давно признаны во всем мире, - сказал на церемонии передачи подарка заместитель генерального директора компании «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Рустэм Ибрагимов. Достаточно вспомнить недавнюю победу юного петербуржца Ивана Бессонова на «классическом» Евровидении. Мы поддерживаем социально-значимые проекты во всех регионах, где работаем. Конечно, своим приоритетом компания считает оказание помощи детским образовательным учреждениям - это направление присутствует в благотворительных и спонсорских программах, программах развития спорта и культуры. Понимаем, что не все воспитанники станут выдающимися пианистами или скрипачами. Но они в любом случае вырастут людьми с высоким уровнем культуры. А это очень важно.

В ближайшее время Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» планирует сделать подобные подарки еще двум музыкальным школам региона - в Пскове и Новгородской области.

Юные пианистки сестры Дарья и Мария Сущевы исполнили попурри на тему песен Андрея Петрова.Автор фото Белов Олег.

В Петербурге адрес, где подарку будут особенно рады, «ЛУКОЙЛ» подсказали специалисты городского комитета по культуре.

- Мы стараемся помогать всем учреждениям, которые работают с детьми, - отметила заместитель председателя комитета Елена Раздорская. – Но возможности бюджета небезграничны. И потому очень важна помощь со стороны бизнеса.

В следующем году музыкальная школа № 73 отметит шестидесятилетие. В этом у нее тоже юбилей, пусть и не такой солидный: десять лет назад «альма матер» юных пианистов получила в свое распоряжение здание в Приморском районе, где сейчас и работает.

- Фортепиано – хороший подарок и к нашему юбилею, и к началу учебного года, - заявила директор школы Инна Варлакова.

Сегодня здесь обучаются 450 ребятишек в возрасте от пяти до девяти лет.

Воспитанники школы неоднократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей.

После того, как на фортепиано разрезали красную ленточку, юные пианистки сестры Дарья и Мария Сущевы исполнили попурри на тему песен Андрея Петрова.