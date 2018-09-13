2018-09-13T17:13:46+03:00
Общество

Добро пожаловать в семью KODA

Новый смартфон и оригинальные аксессуары войдут в комплектацию автомобиля на юбилейной выдаче KODA KODIAQ в WAGNER
Поделиться:
Добро пожаловать в семью ŠKODA.Добро пожаловать в семью ŠKODA.
Изменить размер текста:

Результаты продаж ŠKODA на российском рынке растут от месяца к месяцу. Так, в августе 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого год а рост составил 33,5% (источник http://www.skoda-avto.ru/).

Свои маленькие вклады в большие достижения бренда вносит дилерская сеть. Продажи официальных дилеров ŠKODA Неон, Пулково и Таллинский-Авто за период январь-август достигли отметки в 1630 а.м., что на 35% превышает результаты продаж первых восьми месяцев 2017 года.

Во второй половине лета лидирующие позиции в объемах продаж занял первый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Начиная с января 2018 года за пределы дилерских центров WAGNER выехало более 450 новых SUV чешского бренда. Приближение к круглой цифре хочется отметить если не с фейерверком, то с запоминающейся выдачей и приятными бонусами для счастливого обладателя 500-го внедорожника!

ŠKODA KODIAQ – самый вместительный, технологичный и семейный автомобиль бренда. Хочется верить, что выбор, сделанный в его пользу, не только не разочарует, но и принесет исключительно положительные эмоции от путешествий, подкрепленные комфортом для всей семьи и друзей и безопасностью на дорогах.

Новоиспеченный шкодовод получит набор оригинальных аксессуаров ŠKODA, которые, несомненно, пригодятся в будущих поездках, а также смартфон SAMSUNG GALAXY A6, прекрасно дополняющий мультимедийную систему автомобиля, и, конечно, поздравления с покупкой от команды ŠKODA WAGNER!

Подробности на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.

* Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге стерли памятную надпись времен блокады
Этнофестиваль перекроет движение на трассе "Сортавала"
Петербургские ВУЗы попали в топ престижных учебных заведений страны
Петербуржец пытался выдать наркотики за лекарства
В Петербурге осудили двоих мигрантов, нападавших на граждан Китая
Из-за ремонта в Петербурге отменят один трамвай и изменят маршруты еще двух
ЗакС Петербурга поддержал идею сохранения пенсионных льгот для 55-летних женщин и 60-летних мужчин
Приезжая жительница Петербурга продала новорожденного за 280 тысяч рублей
Над несколькими районами Петербурга прошел град
Мощам Спиридона Тримифунтского в Петербурге в первый день поклонились более 11 тысяч человек
В Петербурге мать морила голодом годовалого малыша, пока он не стал дистрофиком
В Петербурге внесли окончательные изменения в генплан города
В столкновении автобуса и легковушки в Петербурге пострадали три человека
Эксперты назвали самый популярный кроссовер в Петербурге
СКА в овертайме обыграл «Йокерит»
В четверг в Петербурге сохранится штормовая погода
В Санкт-Петербурге впервые вручили премию имени Александра Невского
Представительство Санкт-Петербурга откроют в Дубае
В метро Санкт-Петербурга девушка прошла сквозь стеклянную дверь. Неудачно
Дэвид Духовны выступит с концертом в Петербурге
Петербург пошел на сближение с Минском
Подполковника полиции задержали по подозрению в получении взятки в 200 тысяч рублей
Центр Петербурга на несколько дней перекроют из-за съемок кино
Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров: Мы должны сделать все, чтобы стать самым великим православным городом