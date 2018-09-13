Добро пожаловать в семью KODA

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-13T17:13:46+03:00

Новый смартфон и оригинальные аксессуары войдут в комплектацию автомобиля на юбилейной выдаче KODA KODIAQ в WAGNER

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Результаты продаж ŠKODA на российском рынке растут от месяца к месяцу. Так, в августе 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого год а рост составил 33,5% (источник http://www.skoda-avto.ru/).

Свои маленькие вклады в большие достижения бренда вносит дилерская сеть. Продажи официальных дилеров ŠKODA Неон, Пулково и Таллинский-Авто за период январь-август достигли отметки в 1630 а.м., что на 35% превышает результаты продаж первых восьми месяцев 2017 года.

Во второй половине лета лидирующие позиции в объемах продаж занял первый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Начиная с января 2018 года за пределы дилерских центров WAGNER выехало более 450 новых SUV чешского бренда. Приближение к круглой цифре хочется отметить если не с фейерверком, то с запоминающейся выдачей и приятными бонусами для счастливого обладателя 500-го внедорожника!

ŠKODA KODIAQ – самый вместительный, технологичный и семейный автомобиль бренда. Хочется верить, что выбор, сделанный в его пользу, не только не разочарует, но и принесет исключительно положительные эмоции от путешествий, подкрепленные комфортом для всей семьи и друзей и безопасностью на дорогах.

Новоиспеченный шкодовод получит набор оригинальных аксессуаров ŠKODA, которые, несомненно, пригодятся в будущих поездках, а также смартфон SAMSUNG GALAXY A6, прекрасно дополняющий мультимедийную систему автомобиля, и, конечно, поздравления с покупкой от команды ŠKODA WAGNER!

Подробности на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.

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