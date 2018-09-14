Расписание матчей 3-го тура бундеслиги сезона 2018-2019; «Бавария» - «Байер», «Вольфсбург» - «Герта» и другие матчи 3-го тура немецкого чемпионата

СЕГОДНЯ 00:18 2018-09-14T00:25:14+03:00

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14 сентября 2018 года стартует 3-й тур немецкого футбольного чемпионата. «Бавария» в представлении не нуждается. Это – 28 кратный чемпион Германии, причем в прошлом году мюнхенский клуб завоевал золотые медали шестой раз подряд, опередив ближайшего преследователя на 21(!) очко. Уверенно стартовала «Бавария» и в этом чемпионате: в ее активе две победы. В первом туре над «Хоффенхаймом» - 3:1, во втором над «Штутгартом – 3:0.

«Байер» - клуб не столь титулованный. Его лучшее достижение в чемпионате страны – серебряные медали, которые команда из Леверкузена завоевывала пять раз. В предыдущем чемпионате Германии «Байер» занял пятое место, добившись права выступать в групповом турнире Лиги Европы.

Но вот новый сезон «Байер» начал неудачно, потерпев поражение в обоих стартовых матчах: сначала уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха - 0:2, а затем «Вольфсбургу» - 1:3. В результате достаточно сильная команда замыкает турнирную таблицу.

Со значительной долей вероятности можно сказать, что в субботу, 15 сентября, когда состоится этот матч, мюнхенская команда одержит победу.

Любопытный факт. Когда в 2018 году зенитовцы завоевали Кубок УЕФА, они последовательно одолели «Байер» и «Бавария».

Вызывает также интерес матч «Вольфсбург» – «Герта». Эти клубы, как и «Бавария», тоже начали чемпионат без потерь очков и находятся сейчас соответственно на втором и третьем местах.

«Вольфсбург» приятно удивил на старте сезона. Команда, которая два года подряд находилась на грани вылета из будеслиги, обыграла представителей Германии в еврокубках. Сначала –серебряного призера предыдущего чемпионата «Шальке» - 2:1, а вслед за ним «Байер» - 3:1.

У «Герты» соперники были разного уровня: не имеющий в своем активе заметных успехов «Нюренберг» и уже упоминавшийся клуб «Шальке». Результаты матчей – соответственно 1:0 и 2:0. В этом чемпионате команды из Берлина еще не пропустила ни одного мяча.

Наиболее вероятный исход этого матча – результативная ничья.

Другие поединки третьего тура: «Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт», «Майнц» - «Аугсбург», «Лейпциг» - «Ганновер», «Фортуна» - «Хоффенхайм», «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Шальке», «Вердер» - «Нюрнберг», «Фрайбург» - «Штутгарт».