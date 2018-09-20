В Петербурге молодая мать с младенцем разбились, выпав с восьмого этажа

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-20T14:40:32+03:00

Соседи говорят, что перед трагедией девушка серьезно поругалась с мужем

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Сегодняшнее утро жителей элитного дома "с курантами" на Мебельной 19к2 в Санкт-Петербурге омрачила ужасная картина. Молодая мать упала с 8 этажа многоэтажки утром 20 сентября. На руках 31-летняя петербурженка она держала грудного сына, которого родила в 2017 году. Оба от сильнейшего удара погибли на месте. Свидетелями трагедии стали соседи погибшей.

По факту гибели петербурженки и малыша следственный комитет города уже возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по статье: убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, - отметили в СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи сейчас работают на месте происшествия

В соцсетях соседи погибшей мамы рассказывают: женщина и мальчик во время падения были в домашней одежде. А перед гибелью девушка серьезно поругалась с мужем. Кстати в момент гибели супруга не было дома - он уехал на работу.