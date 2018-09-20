Для Петербурга создадут новый символ за 8,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-20T17:23:37+03:00

Но стоит ли это брендирование 8 миллионов, если город и так узнаваем? Фото: Тимур ХАНОВ

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В Петербурге появится свой логотип, который должен будет привлечь в город туристов. Новый бренд обойдется Северной столице в 8,3 миллиона рублей и конкурс на разработку символа уже запущен. Продлится он до 1 декабря 2018 года.

Вопрос о разработке петербургского логотипа возник еще давно. Все крупные города мира, все страны стремятся иметь узнаваемый знак, символ или слоган, которым можно привлекать туристов. И такой бренд был создан для Северной столицы московской студией Артемия Лебедева в 2016 году. Тогда права на использование были переданы городу за символический один рубль.

Но это не устроило антимонопольную службу, так как конкурса, обязательного по закону, объявлено не было. Договор был расторгнут, а логотип запретили использовать. Теперь Смольный решил сделать все по правилам.

Но что даст новый логотип Северной столице? По словам комитета по туризму, бренд поможет городу привлечь еще больше туристов, в том числе и деловых.

Бренд создан для того, чтобы сделать Петербург привлекательным вне зависимости от сезонаФото: Александр ГЛУЗ

- Бренд создан для того, чтобы сделать Петерубрг привлекательным вне зависимости от сезона, - объясняет пресс-секретарь комитета Алена Королькова. - Чтобы петербуржцы не страдали от наплыва гостей исключительно в летние месяцы. Будем стремиться делать, как в Риме, Париже и других крупных городах.

Согласен в том, что новый бренд необходим Петербургу и замдиректор Северо-Западного регионального отделения Российского Союза Туристской Индустрии Павел Румянцев.

- С учетом того, что из-за претензий антимонопольной службы Петербург больше не может пользоваться брендбуком, который разработал Артемий Лебедев, бренд нужно создавать заново. Он создаст стиль города, некий месседж для туриста и потенциального инвестора, - резюмирует Румянцев.

Но стоит ли это брендирование 8 миллионов, если город и так узнаваем?

- Петербург сам по себе узнаваемый и особенный город, - считает историк Ирина Измайлова.- Вряд ли сможет появиться знак, который сделал бы Санкт-Петербург более известным, чем есть сейчас. В дополнительной рекламе, на мой взгляд, город не нуждается. А что могло бы стать символом? У нас много узнаваемых мест, сложно остановиться на чем-то одном. Атланты, Ростральные колонны, Петропавловская крепость…