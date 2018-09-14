В Пулково самолет задел крылом пожарную машину

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-14T12:09:40+03:00

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Авария с самолетом произошла сегодня, 14 сентября, в аэропорту «Пулково». Воздушное судно, выполняя рейс Москва – Петербург, в 07.58 задело крылом пожарную машину. К счастью, никто не пострадал, однако транспортная прокуратура начала проверку.

- При заруливании на место стоянки, воздушное судно коснулось консолью левого крыла пожарной машины, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь аэропорта «Пулково» Маргарита Потехина. - Никто не пострадал, работаем штатно. В данный момент самолет сняли с наряда, для выяснения обстоятельств проводим расследование.

В транспортной прокуратуре отметили: розлива топлива не случилось, однако от проверки это не спасло.

- На место происшествия выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин, - заявили в ведомстве.

В авиакомпании, которая совершала рейс, прокомментировали инцидент.

- При осмотре воздушного судна обнаружено повреждение нижнего винглета левой плоскости крыла, - рассказала пресс-секретарь ООО «Авиакомпания «Победа» Елена Селиванова. – Сейчас проводятся инспекционные работы сертифицированные персоналом. В случае отсутствия дополнительных повреждений судно будет допущено к эксплуатации со снятыми нижними винглетами правой и левой плоскости крыла. В Пулково был незамедлительно направлен резервный борт, ведётся оценка судно сертифицированным персоналом, результаты которой сообщим позднее.

Кстати, это не первый инцидент в аэропорту "Пулково". В прошлом году из-за частичного обрушения трапа самолета травмировалась женщина и ее маленькая внучка. Выходя из лайнера, они рухнули с трехметровой высоты прямо на бетонное покрытие.