2018-09-14T15:09:50+03:00
Общество

Гостиницу-чемодан "Карелия" в Петербурге перепрофилируют для китайцев

Отель продали
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото: официальный сайт гостиницы "Карелия"Фото: официальный сайт гостиницы "Карелия"
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Гостиница-чемодан «Карелия» в Санкт-Петербурге продана. Компания «Охта Групп» больше не будет иметь прав на 16-этажную гостиницу, площадь которой составляет 19,4 тыс. кв. м.

- Действительно, гостиница продана компании «Базальт», - рассказали «КП-Петербург» в PR-службе "Охта-Групп". – Сумму сделки мы не разглашаем. Не можем сказать и о дальнейшем развитии «Карелии».

В СМИ же просочилась информация о том, что известную в городе гостиницу перепрофилируют под отель для китайцев. Ряд изданий Северной столицы сообщают, что «Карелия» будет полностью отвечать запросам жителей Поднебесной. Идет ли речь о каких-то бытовых условиях, либо отель будет нанимать лишь говорящйи на китайском персонал – не уточняется.

Эту информацию в отеле видели, но пока не комментируют. «Карелия» продолжает работать в штатном режиме.

Четырехзвездочная «Карелия» позиционирует себя как бизнес-отель. В гостинице, которая разукрашена словно чемодан, стоимость номеров начинается от 2500 рублей.

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