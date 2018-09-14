Транспортные изменения в Санкт-Петербурге в выходные 15 и 16 сентября: В районе Дворцового моста перекроют часть дороги

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-14T15:42:17+03:00

В центре Петербурга изменится движение транспорта 15 и 16 сентября 2018 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Как будет перекрыт центр города: схемы проезда

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные, 15 и 16 сентября 2018 года, в Санкт-Петербурге пройдет ряд городских мероприятий, из-за которых придется временно перекрыть часть дорог. Так, по информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в субботу, 15 сентября, состоится велопробег, Всероссийский кросс, а в воскресенье, 16 сентяюря, Северная столица присоединится к Всемирной акции-дню без автомобиля.

Транспортные изменения в городе 15 и 16 сентября:

15 сентября

С 13.00 до 14.00 в связи с проведением «Открытого районного массового велопробега на велосипедах и роликах «Велокупчино – Осень 2018» движение транспортных средств будет прекращено по:

– правой проезжей части Бухарестской ул. в направлении от ул. Димитрова к ул. Ярослава Гашека;

– правой проезжей части ул. Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской ул. к Купчинской ул.;

– правой проезжей части Купчинской ул. в направлении от ул. Ярослава Гашека к ул. Димитрова;

– правой проезжей части ул. Димитрова в направлении от Купчинской ул. к Бухарестской ул.

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации 2018» движение транспорта будет прекращено поэтапно:

– с 12.00 до 12.15: Дворцовый проезд;

– с 12.00 до 12.30: Дворцовый мост;

– с 12.00 до 12.30: Биржевая пл.;

– с 12.15 до 12.30: Биржевой мост;

– с 12.15 до 12.45: Мытнинская наб., Кронверкская наб.;

– с 12.15 до 13.00: Троицкий мост;

– с 12.00 до 13.00: Дворцовая наб.

С 12.15 до 13.00 будут перекрыты две крайние правые полосы Дворцового проезда в направлении от Невского пр. к Дворцовой наб.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 87-й годовщине со дня образования поселка Металлострой, движение транспорта будет прекращено:

– с 15.30 до 16.30 по Пионерской ул. и Центральной ул. в районе д. 12 поэтапно по ходу движения колонны участников шествия;

– с 21.45 до 22.20 по Полевой ул. от Петрозаводского шоссе до ул. Богайчука и ул. Богайчука от Полевой ул. до д. 10 по ул. Богайчука.

16 сентября

В связи с проведением 92-го традиционного легкоатлетического пробега Пушкин – Санкт-Петербург, движение транспортных средств будет прекращено поэтапно по ходу движения участников пробега:

– с 09.00 до 09.20: Привокзальная площадь, Широкая ул., Октябрьский бульв. от Широкой ул. до Конюшенной ул., Конюшенная ул. от Октябрьского бульв. до Пушкинской ул., Пушкинская ул. от Конюшенной ул. до Дворцовой ул., Дворцовая ул. от Пушкинской ул. до Петербургского шоссе;

– с 09.05 до 10.00: Петербургское шоссе в направлении от Октябрьского бульв. до Пулковского шоссе;

– с 09.30 до 10.50: две крайние левые полосы движения правой проезжей части Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к пл. Победы;

– с 09.54 до 11.35: Московский пр. в направлении от пл. Победы до наб. реки Фонтанки;

– с 10.18 до 11:48: нечетная сторона наб. реки Фонтанки от Московского пр. до Невского пр.;

– с 10.24 до 12.00: Невский пр. в направлении от наб. реки Фонтанки к Дворцовой пл.

С 10.00 до 17.00 в связи с проведением мероприятия, посвященного Европейской недели мобильности и «Всемирному дню без автомобиля», движение транспортных средств по ул. Маршала Тухачевского от ул. Стасовой до Апрельской ул. будет прекращено.