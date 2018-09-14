2018-09-14T16:06:37+03:00
Звезды

«Два эрмитажных котика»: Сергей Шнуров в изумрудном пальто вышел на прогулку с рыжим Барсиком

Лидер группировки "Ленинград" как всегда нескучно проводит время
Людмила ИЛЬИНА
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Шнуров вывел на прогулку рыжего котика. Фото: instagram.com/shnurovs/Шнуров вывел на прогулку рыжего котика. Фото: instagram.com/shnurovs/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Музыкант Сергей Шнуров всегда отличался не тривиальным вкусом и отсутствием комплексов. Фронтмен группировки "Ленинград" не раз эпатировал публику нестандартными луками и выходками. То во время пробежки в элегантных салатовых трусах сделает фото с местными бездомными, то выложит пародию на саму Анастасию Волочкову. Но если присмотреться к инстаграму артиста, то чуть ли не половина его постов посвящена котикам. Их, как известно, Сергей просто обожает!

Сегодня в поле зрения фотографа Шнуров попал в компании очаровательного рыжего "Барсика". И все бы ничего, но снимок - просто бомба! Шоумен вырядился в классическое пальто с отделкой из ярко-зеленого меха. Пикантности к этой картине придали вытянутые треники и... кошка на поводке.

- Зачетное пальтишко, - прокомментировали пользователи сети фото Шнурова. - Как можно быть таким свободным от условностей? Завидую белой завистью.

shnurovsshnurovs
Шнуров любит котиков
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- Рыжий кот на поводке, а зеленый - на воротнике, - посмеялись поклонники Сергея. Большинство, впрочем, нашли этот лук очаровательным и похвалили музыканта за отличный стиль.

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