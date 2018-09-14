Депутаты Северной столицы наведут порядок на массовых мероприятиях

СЕГОДНЯ 18:57 2018-09-14T18:57:15+03:00

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Петербург – город, в котором всегда кипит жизнь. Уличные концерты, мероприятия для детей, гуляния и массовые праздники здесь можно встретить на каждом углу вне зависимости от времени года. Депутаты Северной столицы занялись вопросом урегулирования подобных мероприятий в городе. И уже обсудили инициативу.

– Речь идет о создании рабочей группы для разработки проекта закона Санкт-Петербурга о порядке проведения публично-массовых мероприятий. Они могут быть культурные, спортивные и так далее. Например, забеги, стрельба из лука, концерты, приуроченные к какой-то дате, – рассказал «Комсомольской правде» депутат городского Законодательного собрания Денис Четырбок.

Дело в том, что сейчас в Петербурге действует распоряжение еще с девяностых годов. И назрел вопрос о его изменении, считают парламентарии. Кстати, и чиновники, и органы правопорядка с ними согласны.

– Коллеги из Комитета по культуре и прокуратура города обратили внимание на то, что сегодня недостаточно регулирования старым документом, – добавил Денис Четырбок.

Массовые праздники за пару десятилетий сильно изменились. Появились и новые – флешмобы, опен-эйры, фестивали красок Холи и прочие акции.

– Сейчас много явлений современного мира, которые тогда, в девяностых годах, нам были еще неведомы. Например, есть такое явление как флешмобы. Что это – мероприятие или нет, когда его считать массовым или немассовым, – отметил депутат ЗакСобрания. – Эти вопросы затрагивают права и обязанности организаторов таких мероприятий, и здесь должно быть все четко, открыто и прозрачно.

Впрочем, на организаторов и посетителей мероприятий дополнения в законе могут и не повлиять. Главное, что хотят сделать депутаты, – навести порядок в документе. И пересмотреть массовые праздники и развлечения с точки зрения безопасности, разобраться в новых видах. После того, как соберут рабочую группу, состоится первое заседание. И тогда инициатива уже приобретет более ясные очертания. Планируют завершить над ней работу парламентарии уже до конца года.