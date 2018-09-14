2018-09-14T19:01:48+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные в Петербурге: 15 и 16 сентября ожидается похолодание

Температура воздуха опустится до 8 градусов
Алена ЧИЧИГИНА
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Прогноз погоды на выходные в Петербурге: 15 и 16 сентября ожидается похолоданиеПрогноз погоды на выходные в Петербурге: 15 и 16 сентября ожидается похолоданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Северную столицу приходит осень. Горожане уже почувствовали ее холодное дыхание - в Петербурге на этой неделе дул порывистый ветер, шел дождь, и даже град! Гидрометцентр сообщает, что на выходных не потеплеет, а даже наоборот, похолодает. Так что достаем с антресолей шапки и теплые платки.

В субботу ясная погода порадует нас утром, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Синоптики предупреждают, что горожанам, выходя из дома, придется брать с собой зонтики: кратковременные дожди в течение дня ожидаются как в субботу, так и в воскресенье, 15 и 16 сентября.

- Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, скорость юго-западного ветра составит 5 метров в секунду, - сообщают метеорологи. - Ночью будет прохладно – плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться в субботу и в ночь на воскресенье.

16 сентября температура снизится не на два-три градуса, а на 5. Ночью термометры покажут всего плюс 8. Днем – плюс 17. Будет дуть западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление также пойдет вниз и составит 757 миллиметров ртутного столба.

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